Zürcher Stadträtin Karin Rykart erleichtert über Laubbläser-Abstimmung

«Es ist schade, dass man den Gartenmitarbeidenden künftig einen Besen in die Hand drückt»

In der allgemeinen Polizeiverordnung wird neu festgehalten werden, dass man nur noch elektrische Laubbläser benutzen darf. Die Vorlage wurde mit einem deutlichen Ergebnis von 61 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Während FDP-Politiker Andreas Egli das Resultat zwar erwartet hatte, aber bedauert, dass «den Gartenmitarbeitenden künftig ein Besen in die Hand gedrückt wird», zeigt sich die Grüne Stadträtin Karin Rykart erleichtert. Sie betont, ein Verbot sei notwendig gewesen, da benzinbetriebene Laubbläser sehr laut seien und immer wieder Lärmbeschwerden ausgelöst hätten. Die Nutzung sei nun klar geregelt.

Hier die Reaktionen im Video:

