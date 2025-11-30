Video: watson/kilian marti, hanna hubacher, emanuella kälin, lucas zollinger

Juso-Erbschaftssteuer abgelehnt – das sagen die politischen Akteure

Die «Initiative für eine Zukunft» von der JUSO, die eine Erbschaftssteuer für die Superreichen zugunsten des Klimaschutzes vorsah, wurde vom Volk deutlich abgelehnt. JUSO-Präsidentin Mirjam Hostetmann, SP-Co-Präsident Cédric Wermuth und der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart äussern sich zum Ergebnis der Abstimmungen:

