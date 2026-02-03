wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Videos
Video

Rom: Touris werfen Münzen über Absperrung bei Trevi Brunnen

Video: watson/Elena Maria Müller

Zwei Euro Eintritt beim Trevi-Brunnen: Touris werfen Münzen über Absperrung

03.02.2026, 15:1103.02.2026, 15:11

Seit Anfang Februar müssen Touristinnen und Touristen für den Besuch des Trevi-Brunnens in Rom ein Ticket für zwei Euro kaufen. Damit will Rom gegen den Massentourismus vorgehen.

2025 haben über zehn Millionen Menschen den Trevi-Brunnen in Rom besucht. Viele kennen die Sehenswürdigkeit aus den Sozialen Medien oder dem Film «La dolce vita». Ein Münzwurf über die Schulter soll ja auch Glück bringen. Entsprechend ist das Gedränge um die Sehenswürdigkeit gross – zu Spitzenzeiten zählten die Behörden bis zu 70'000 Besucherinnen und Besucher.

Mit den Tickets erhofft sich Rom nun, die Besucherströme besser regulieren zu können und die Touristinnen und Touristen auch vor Taschendieben zu schützen.

Achtung, fliegende Münzen

Die Gebühr von zwei Euro wird von den meisten Besuchenden hingenommen, man müsse ja sonst auch für alles bezahlen. Auf Sozialen Medien gibt es aber auch Kommentare wie: «Wir zahlen doch schon Touristen-Taxe», oder «zum Glück war ich vor der Einführung der Tickets noch da». Laut CNN hat am ersten Tag eine unzufriedene Touristengruppe Münzen über die Abschrankung geworfen. Teilweise verfehlten sie ihr Ziel – den Brunnen – und andere Besuchende mussten sich entsprechend ducken.

Nun wird geprüft, ob es weitere Patrouillen braucht, um die Touristinnen und Touristen vor Verletzungen durch geworfene Münzen zu schützen.

Jeweils von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends müssen Touristinnen und Touristen ein Ticket kaufen. Rom erwartet durch die Gebühr Einnahmen von 6.5 bis 20 Millionen Euro. Für Anwohnende, Menschen mit Behinderung, deren Begleitpersonen und Kinder unter 6 Jahren bleibt der Eintritt frei. (emm)

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/lucas zollinger
Video: watson
Video: watson/Emanuella Kälin
Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Olympische Winterspiele: Die erfolgreichsten Athleten jeder Sportartart
1 / 18
Olympische Winterspiele: Die erfolgreichsten Athleten jeder Sportartart

Der oder die erfolgreichste Athlet/in mit den meisten Olympiamedaillen an Winterspielen, sortiert nach Sportart.

Stand: Vor Olympia 2026. Quelle: Wikipedia.

 ... Mehr lesen
quelle: keystone / denis balibouse / pool
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So leben die olympischen Athletinnen und Athleten in Milano-Cortina
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
−55 °C: Spektakuläre Aufnahmen zeigen die Niagarafälle im Eis
Eine aussergewöhnlich starke Kältewelle hat die Region der Niagarafälle erreicht und die Temperaturen auf bis zu −55 Grad sinken lassen. Verantwortlich dafür ist ein sogenannter Polarwirbel-Ausbruch, durch den arktische Kaltluft sowohl in tiefere Schichten (Troposphäre) als auch in den Süden abgedrängt wird. Die extreme Kälte sorgt aktuell dafür, dass sich grosse Eismassen bilden, die mit der Strömung über die Wasserfälle hinwegtreiben.
Zur Story