Video: watson/Elena Maria Müller

Polizist erkannte betrunkenen Justin Timberlake nicht

Mehr «Videos»

2024 wurde Justin Timberlake in New York verhaftet, weil er betrunken Auto gefahren ist. Von dieser Verhaftung gibt es etwa acht Stunden Bodycam-Material.

Der Popstar hatte deshalb die zuständige Gemeinde Sag Harbor verklagt, um die Veröffentlichung des Videos zu verhindern, einigte sich jedoch auf einen Vergleich, der die Veröffentlichung nun ermöglichte.

Derweil geht ein Zusammenschnitt dieser Aufzeichnungen viral, besonders weil sich Timberlake vor einem Polizisten erklären muss, der ihn nicht erkannt hat. «Ich bin auf Welttournee», stammelt der heute 45-Jährige.

Laut der Anklageschrift hatte der Musiker blutunterlaufene und glasige Augen und sein Atem roch stark nach Alkohol. Er hatte ein Stopp-Signal missachtet und ist von der Fahrbahn abgekommen, zudem verweigerte er einen Alkoholtest.

Nachdem Timberlake ursprünglich wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden war, bekannte er sich 2024 schuldig, einen weniger schwerwiegenden, nicht strafbaren Verkehrsverstoss begangen zu haben, nämlich das Fahren unter Einfluss von Substanzen. Timberlake wurde zu einer Geldstrafe von insgesamt 760 Dollar verurteilt und musste 25 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ausserdem musste er vor dem Gericht eine öffentliche Sicherheitswarnung verlesen.

Selbst wenn du nur ein Glas getrunken hast, setz dich nicht ans Steuer. Das ist ein Fehler, den ich begangen habe, aber ich hoffe, dass alle, die gerade zuschauen und zuhören, daraus lernen können. Ich weiss, dass ich es auf jeden Fall getan habe. timberlakes öffentliche Sicherheitswarnung

(emm, bbc)

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/elena maria müller

Video: watson/Hanna Dedial