Wirbelstürme und Hagel – seltenes Extremwetter in WM-Gastgeberland Katar

Der Wüstenstaat Katar ist nicht für wildes Wetter bekannt. Trotzdem kam es am 7. Dezember in der Stadt Ras Laffan, rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha, zu gleich mehreren Wetterkapriolen. Wirbelstürme, Starkregen und sogar Hagel. Schau selbst:

In Katar fallen durchschnittlich 75 Millimeter Regen im Jahr. Zum Vergleich: In der Schweiz sind es 900 bis 1200 Millimeter. Entsprechend aussergewöhnlich war es, als es am 7. Dezember so stark regnete, dass die Strassen überfluteten.

Ebenfalls kam es lokal zu Hagelniederschlägen. Hagel ist extrem selten in dem Land, in dem es selbst in der kältesten Jahreszeit im Januar äusserst selten kälter als 13 Grad Celsius wird.

Normalerweise unauffälliges Wetter

Auch die diversen Wirbelstürme sind eigentlich eher Ausnahme. Der «WordRiskIndex» vom Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der United-Nations-Universität berechnet die Anfälligkeit und das Risiko für Naturkatastrophen von fast allen Ländern der Welt. Katar gehört in die Kategorie mit dem kleinsten Risiko. (lzo)

