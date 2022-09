Aufgepasst! Dieses Video könnte dich süchtig machen

Diese Videos sind im Grunde eine Abkürzung zu einem glückseligen, meditativen Zustand. Aber genau wie bei anderen Arten der Befriedigung reagiert nicht jeder Mensch auf seltsam befriedigende Videos in gleicher Weise neurologisch und biologisch. In der gleichen Studie der Universität Swansea fanden die Forscher heraus, dass etwa die Hälfte der Befragten beim Betrachten dieser Videos diese gewisse Befriedigung empfand, die andere Hälfte nicht. (lzo)

Aber warum fühlt man sich von diesen Videos entspannt? Dr. Anita Deak von der Universität Pecs führt dies auf die «Spiegelneuronentheorie» zurück, die besagt, dass das Zuschauen bei einer Handlung dieselbe neurologische Reaktion hervorruft wie die Ausführung dieser Handlung selbst. Wir haben also im Grunde gleich viel Freude am Video, wie wenn wir selbst den Beanie produzieren oder den Handschuh in den Behälter tunken würden. Das Video dient somit als eine Form der Mikrotherapie, die unser Gehirn und unseren Körper befriedigt und entspannt.

Was es mit diesen Videos auf sich hat und warum sie bei so vielen Menschen diese seltsame Wirkung haben, das hat sich auch die Wissenschaft gefragt. Und ist zu folgenden Erkenntnissen gekommen:

Was das Ganze soll? Unter dem Titel «Oddly satisfying» finden sich im Internet tausende solcher Videos. Es hat sich ein regelrechter Trend entwickelt, der 2019 seinen Höhepunkt hatte. Aber auch heute schwemmt es immer wieder einmal ein solches Video in die Social-Media-Feeds.

Dramatische Bilder: 200 Wale sterben an tasmanischer Küste

Genau zwei Jahre nach einer dramatischen Massenstrandung von Grindwalen in Tasmanien sind in der gleichen Bucht erneut zahlreiche Meeressäuger an Land gespült worden. Eine Erklärung für das Phänomen gab es Experten zufolge bisher nicht. Über 200 Tiere wurden am Mittwoch in der flachen Macquarie-Bucht im Westen der australischen Insel entdeckt. Der Eingang zur Bucht ist gefährlich und auch als «Hell's Gate», als Tor zur Hölle bekannt. Ob das mit dem Phänomen zu tun hat, ist unklar.