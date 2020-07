Läuft deine Brille mit Maske auch immer an? Hier kommen 5 Tipps im Test

Donald Trump legt sich mit Robert Mueller und Anthony Fauci an

Der ehemalige Sonderermittler kritisiert das Vorgehen des Präsidenten im Fall von Roger Stone. Der Epidemie-Spezialist widerspricht Trump in Sachen Coronakrise.

Robert Mueller is back. Der ehemalige Sonderermittler in der Russland-Affäre greift den Präsidenten in einem Kommentar in der «Washington Post» scharf an. Grund ist die De-facto-Begnadigung des Trump-Kumpels Roger Stone. Dieser hätte morgen eine Gefängnisstrafe von 40 Monaten antreten müssen. Der Präsident hat ihn nun zwar nicht begnadigt, ihm jedoch die Strafe erlassen.

Für einmal macht Mueller aus seinem Herzen keine Mördergrube. Unmissverständlich hält er in einem Kommentar in der …