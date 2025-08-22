recht sonnig20°
DE | FR
burger
Videos
Wissen

Zeugen einer versunkenen Stadt – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer

Video: watson/lucas zollinger

Zeugen einer vergessenen Zeit – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer

22.08.2025, 19:5222.08.2025, 19:52
Mehr «Videos»

In der ägyptischen Stadt Alexandria wurden gestern zum ersten Mal seit 25 Jahren jahrtausendealte Artefakte aus dem Mittelmeer geborgen. Neben Tonkrügen und Münzen hoben die Archäologen mit einem Kran auch vier grössere Funde aus dem Wasser. Darunter befand sich etwa eine 2,2 Meter grosse Granitstatue ohne Kopf und Beine. Als sie noch intakt war, dürfte sie an die fünf Meter gross gewesen sein.

Video: watson/lucas zollinger

Neben der Granitstatue förderten die Untersuchungen auch eine römische Statue aus Marmor und einen Teil einer Sphinx mit dem Kartuschenzeichen von Ramses II., einem der berühmtesten Pharaonen Ägyptens, zutage. Ebenfalls wurde ein antikes Schiffswrack entdeckt.

Teilweise intakte Sphinx mit dem Kartuschenzeichen von Ramses II. Sm 21. August 2025 in der Nähe von Alexandria aus dem Mittelmeer geborgen.
Die teilweise intakte Sphinx.Bild: Reuters

Laut Mohamed Ismail Khaled, dem Generalsekretär des «Obersten Rates für Altertümer», stammen die Fundstücke aus verschiedenen Zeitepochen, beginnend in der Ptolemäerzeit bis hin zur Römerzeit. Die Ptolemäer herrschten von 323 bis 30 vor Christus in Ägypten.

Mohamed Ismail Khaled erklärte, dass sich dort, wo die Artefakte gefunden wurden, früher der Hafen von Kanopus befunden haben könnte. Kanopus war neben Thonis-Herakleion eine der wichtigsten altägyptischen Hafenstädte im Nildelta. Studien und archäologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass beide vor über 2000 Jahren wegen eines schweren Erdbebens oder Tsunamis im Meer versunken sind.

Es sei die erste Bergung dieser Art seit 2001 gewesen, so Mohamed Ismail Khaled. Die Entdeckungen seien im Rahmen eines Projekts gemacht worden, das seit 2023 die Umgebung der versunkenen Stadt Thonis-Heraklion untersucht.

Der ägyptischen Millionenstadt Alexandria droht in Zukunft ein ähnliches Schicksal wie ihren beiden versunkenen Nachbarstädten. Sie ist besonders anfällig für den Anstieg des Meeresspiegels und sinkt jedes Jahr um mehr als drei Millimeter. Selbst im besten von den Vereinten Nationen errechneten Szenario wird bis ins Jahr 2050 ein Drittel der Küstenstadt unter Wasser stehen oder unbewohnbar sein. (lzo)

Mehr aus Ägypten:

Weitere aktuelle Videos kannst du dir hier anschauen:

Aus der Wiederherstellung der Jungfräulichkeit wird jetzt ein Geschäft gemacht

Video: watson/Emanuella Kälin

Dieser Justin-Bieber-Doppelgänger führte alle hinters Licht

Video: watson/lucas zollinger

J.D. Vance besucht in Washington die Nationalgarde – und wird ausgebuht und beschimpft

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Archäologen finden verlorene Stadt in Ägypten
1 / 13
Archäologen finden verlorene Stadt in Ägypten
Sensationsfund: Die grösste antike Stadt, die jemals in Ägypten gefunden wurde.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vergiss für einen Moment die Zeit und schau, wie diese antike Münze gereinigt wird
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Guardiola über Akanji und Co.: «Es werden einige Dinge passieren» ++ Kadak verlässt Luzern
2
SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron
3
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
3
FBI durchsucht Haus von Trumps früherem Sicherheitsberater
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Golubic spielt zwei Matches hintereinander und scheidet aus +++ Vingegaard sagt Rad-WM ab
Funktioniert Wodka-Wassermelone wirklich? Wir wagen den Versuch
Die grossen Fragen der Menschheit: Klappt dieser Hack, bei dem man eine Wodkaflasche in eine Wassermelone reinsteckt?
Alle Jahre wieder – den Sommer über – begegnen uns TikTok-Videos, Insta-Reels und anderer Social-Media-Schabernack, die einem den unglaublichen Spass an jenem einen Wodka-Wassermelonen-Hack weismachen wollen. Ihr wisst, wovon wir sprechen:
Zur Story