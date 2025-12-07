Video: extern/hannah brockie

Das ist für uns das Tiervideo des Jahres

Lucas Zollinger

Ab und zu stolpert man in den Weiten des Internets über ein Video, das einen so richtig in seinen Bann zieht. Genau so eines hat kürzlich unser Debatten-Redaktor Toggi entdeckt. «Für mich ist das der Clip des Jahres», meinte er – und ob das Videoteam nicht etwas dazu machen wolle. Gesagt, getan. Tatsächlich ist es eine spektakuläre Aufnahme, die Toggi hier aus dem Netz «gefischt» hat. Ob es das (Tier-)Video des Jahres ist, könnt ihr selbst entscheiden, nachdem ihr es geschaut habt:

(P.S.: Wenn du denkst, das sei ja voll langweilig, dann warte auf den Schwenk!)

Video: extern/hannah brockie

Entstanden ist die Aufnahme am 5. September irgendwo vor der Küste der Insel Moorea in Französisch-Polynesien. Hannah Brockie und ihr Ehemann Trey aus dem US-Bundesstaat Kansas verbrachten dort ihre Flitterwochen – explizit, um mit Buckelwalen zu schwimmen. Dabei sei es dann auch zu dieser Begegnung gekommen, wie Hannah Brockie watson auf Anfrage schreibt.

Moorea zählt zu den besten Orten, um mit Buckelwalen zu schwimmen, auch weil das Wasser üblicherweise sehr klar ist.

Brockie arbeitet im Gesundheitswesen und ihr Mann ist Pilot. Einmal mit Buckelwalen zu schwimmen, sei schon ihr Traum, seit sie 16 Jahre alt sei.

«Ich bin schon mit Delfinen, Mantarochen, Hammerhaien, Walhaien und mehr geschwommen ... aber das war mit Abstand der Höhepunkt meiner Bucket List.»

Sie habe viel recherchiert und sich schliesslich für den relativ neuen Tourenanbieter Aimeho Private Escapes entschieden, weil man dort besonders «ethisch» mit den Tieren schwimmen könne, so Brockie. Es war auch ein Tourguide dieses Unternehmens, der das Video aufgenommen hat.

Warum Buckelwale und Delfine zusammen unterwegs sind

Es wird immer wieder beobachtet, dass Buckelwale und Delfine zusammen unterwegs sind. Ein Forschungsteam hat kürzlich Aufzeichnungen solcher Begegnungen ausgewertet und festgestellt, dass sie in den meisten Fällen positiver Natur sind, schreibt National Geographic. So würden sich die beiden Arten oft Neugier und Wohlwollen entgegenbringen. Auch der ausgeprägte Spieltrieb von Delfinen könnte eine Rolle spielen, sodass sie immer wieder mit Walen zusammen anzutreffen sind.

Video: watson/Michael Shepherd

In einem anderen Artikel aus dem Wissenschaftsjournal Aquatic Mammals aus 2010 wird eine weitere These aufgestellt. So sollen Delfine, um Energie zu sparen, auf dem Wasser reiten, das ein Wal vor sich herschiebt. Dieses Verhalten wurde auch schon bei Booten beobachtet. Dort surfen die Tiere gerne auf den sogenannten Bugwellen.

