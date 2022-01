Dramatisches Video – Pilot in letzter Sekunde aus Wrack gezogen

Video: watson/een

Pilot stürzt mitten in Los Angeles ab – und wird beinahe von Zug überfahren

Ein Video einer dramatischen Rettungsaktion in der US-Metropole Los Angeles sorgt im Internet derzeit für Furore. Die Polizei veröffentlichte am späten Sonntagabend (Ortszeit) einen Clip, der zeigt, wie Einsatzkräfte einen Verletzten aus einem auf Bahngleisen notgelandeten Kleinflugzeug ziehen.

Wenige Sekunden später kracht ein Zug in das Wrack. Innerhalb weniger Stunden wurde das rund 18 Sekunden lange Video auf Twitter rund 1,3 Millionen Mal angeklickt.

Die Beamten «legten Heldenmut und schnelles Handeln an den Tag, indem sie das Leben eines Piloten retteten», schrieb die Polizei auf Twitter zu dem Video. Nach dem Start vom Whiteman Airport sei das Kleinflugzeug am Nachmittag am anderen Ende des Flughafengeländes auf Bahngleisen gelandet, teilte die unter anderem für Katastrophenschutz zuständige Behörde mit. Der Pilot habe leichte Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Feuerwehr war er die einzige Person an Bord. Es seien keine weiteren Verletzten gemeldet worden. Feuerwehrleute hätten einen kleineren Austritt von Treibstoff eingedämmt, es habe aber keinen Brand gegeben. Der Zugverkehr sollte nach einer Unterbrechung am Abend wieder aufgenommen werden.

