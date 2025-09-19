Nebel
DE | FR
burger
Wirtschaft

SMG geht an die Schweizer Börse: So viel kostet die Aktie

Das Logo der Swiss Marketplace Group, ein Schweizer Unternehmen welches verschiedene Internetplattformen, insbesondere virtuelle Marktplaetze, betreibt, aufgenommen am Montag, 30. Juni 2025 in Zuerich ...
Die SMG geht am Freitag an die Börse.Bild: keystone

Am Freitag kommt es zum grössten Börsengang des Jahres: So viel wird die neue Aktie kosten

19.09.2025, 08:1119.09.2025, 08:11

Die Swiss Marketplace Group (SMG) betreibt diverse bekannte Plattformen wie Ricardo, Tutti oder Homegate. Am Freitag geht das Unternehmen nun an die Börse. Die SMG hat den Emissionspreis für ihren Börsengang bei 46 Franken je Aktie festgesetzt. Damit kam der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 43 bis 46 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Börsengang sei mehrfach überzeichnet gewesen, hiess es. Die Aktien werden ab dem heutigen Freitag unter dem Tickersymbol «SMG» an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt. Die Aufnahme in den SPI erfolgt dann am Montag, 22. September.

Der Ausgabepreis von 46 Franken entspricht laut Mitteilung einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden bei der Kotierung, teilte die Betreiberin der Online-Plattformen mit. Der Freefloat soll bei rund 20 Prozent liegen, wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt steige er auf bis zu 23 Prozent.

Grösster Börsengang des Jahres

Angeboten werden 19,6 Millionen bestehende Aktien, die von den bisherigen Eigentümern Mobiliar und Ringier stammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier. Damit handelt es sich um den grössten Börsengang des Jahres.

Zusätzlich gab SMG eine Reihe von neuen Verwaltungsräten bekannt. So stossen Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen und Barbara Stamm neu in das Gremium. Jörn Nikolay bleibt VR-Präsident. Die bisherigen Mitglieder Pietro Supino und Marc Walder komplettieren den neuen Verwaltungsrat.

Die Versicherung Mobiliar reduziert ihren Anteil an der SMG Swiss Marketplace Group zum Börsengang auf unter 20 Prozent. Der Aktienanteil sinke von 29,3 auf nun 19,3 Prozent, teilte die SMG-Mitgründerin am Freitag mit.

(sda/awp)

Mehr zu Wirtschaft:

Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Die USA: The land of the not-so-free speech
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
3
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
«Tal der Tränen»: Das droht dem Franken, wenn Trump über die US-Zinsen bestimmt
Trump ist nahe dran, der US-Notenbank Fed seinen Willen aufzuzwingen.
Die US-Notenbank Fed fällt diesen Mittwoch wieder einmal einen Zinsentscheid – aber dieses Mal ist vieles anders als zuvor. Und bald, wenn Donald Trump seinen Willen kriegt, wird alles anders sein. Die Fed verliert ihre Unabhängigkeit und einen Weg zurück gibt es nicht, warnt Historiker Peter Conti-Brown von der Universität Pennsylvania in der «Financial Times». Zumindest gebe es keinen leichten Weg zurück, nur einen Weg durch ein «Tal der Tränen».
Zur Story