Die SMG geht am Freitag an die Börse. Bild: keystone

Am Freitag kommt es zum grössten Börsengang des Jahres: So viel wird die neue Aktie kosten

Mehr «Wirtschaft»

Die Swiss Marketplace Group (SMG) betreibt diverse bekannte Plattformen wie Ricardo, Tutti oder Homegate. Am Freitag geht das Unternehmen nun an die Börse. Die SMG hat den Emissionspreis für ihren Börsengang bei 46 Franken je Aktie festgesetzt. Damit kam der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 43 bis 46 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Börsengang sei mehrfach überzeichnet gewesen, hiess es. Die Aktien werden ab dem heutigen Freitag unter dem Tickersymbol «SMG» an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt. Die Aufnahme in den SPI erfolgt dann am Montag, 22. September.

Der Ausgabepreis von 46 Franken entspricht laut Mitteilung einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden bei der Kotierung, teilte die Betreiberin der Online-Plattformen mit. Der Freefloat soll bei rund 20 Prozent liegen, wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt steige er auf bis zu 23 Prozent.

Grösster Börsengang des Jahres

Angeboten werden 19,6 Millionen bestehende Aktien, die von den bisherigen Eigentümern Mobiliar und Ringier stammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier. Damit handelt es sich um den grössten Börsengang des Jahres.

Zusätzlich gab SMG eine Reihe von neuen Verwaltungsräten bekannt. So stossen Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen und Barbara Stamm neu in das Gremium. Jörn Nikolay bleibt VR-Präsident. Die bisherigen Mitglieder Pietro Supino und Marc Walder komplettieren den neuen Verwaltungsrat.

Die Versicherung Mobiliar reduziert ihren Anteil an der SMG Swiss Marketplace Group zum Börsengang auf unter 20 Prozent. Der Aktienanteil sinke von 29,3 auf nun 19,3 Prozent, teilte die SMG-Mitgründerin am Freitag mit.

(sda/awp)