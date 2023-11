Der grosse Absturz des einst wertvollsten Start-Ups der Welt

Im Jahr 2021 schaffte es WeWork über einen Umweg doch noch an die Börse – durch die Fusion mit einer bereits notierten Blankoscheck-Firma. Am Dienstag war WeWork vor dem Einbruch im nachbörslichen Handel noch rund 120 Millionen Dollar wert.

Teuer wurde das damalige Debakel vor allem für den japanischen Konzern Softbank des Milliardärs Masayoshi Son. Softbank und sein mit saudi-arabischen Geldern gestützter Vision-Investitionsfonds hatten sich für neun Milliarden Dollar einen Anteil von 29 Prozent an WeWork gesichert. Als der Börsengang 2019 platzte, nahm Softbank weitere 9.5 Milliarden Dollar in die Hand, um auf 80 Prozent aufzustocken und den umstrittenen Mitgründer und Chef Adam Neumann herauszudrängen.

Die Idee hinter WeWork ist, in sogenannten Co-Working-Spaces Büroräume mit gemeinsamer Infrastruktur an Start-ups und Unternehmer zu vermieten. Unter anderem dank geschickter Vermarktung durch die Gründer investierten grosse Geldgeber in WeWork. Das Unternehmen wird insgesamt mit bis zu 47 Milliarden Dollar (44.5 Mrd. Euro) bewertet.

WeWork wurde vor einigen Jahren zu einem mahnenden Beispiel für masslos überbewertete US-Start-ups und steckte zuletzt wieder in Schwierigkeiten. Schon im August räumte das Unternehmen mit Blick auf seine Verluste und den erwarteten Geldbedarf «erhebliche Zweifel» am Fortbestehen des Unternehmens ein.

Der niederländische Nonfood-Discounter Action will in die Schweiz expandieren. Was das für die hiesigen Detailhändler und die Kundschaft bedeutet und welche Hürden der Discounter in der Schweiz überwinden muss, sagt HSG-Professor Thomas Rudolph im Interview.

Putzmittel, Kosmetika, Haushaltsgeräte, Deko, Kleidung, Spielzeug, Snacks – diese Produktpalette bietet der niederländische Discounter Action bereits in elf Ländern an. Und das zu sehr tiefen Preisen. Als zwölftes Land will Action nun auch die Schweiz erobern. Wie CH Media vergangene Woche schrieb, hat das Unternehmen in Basel eine Tochterfirma gegründet: die Action Switzerland GmbH.