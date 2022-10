Mercedes-Benz verdoppelt Gewinn und hebt Ausblick erneut an

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wolle Mercedes seine Anteile an russischen Tochtergesellschaften an einen lokalen Investor veräussern, sagte Finanzchef Wilhelm. Bei dem Investor handele es sich um den lokalen Händler Avtodom.

Die Nachfrage sei robust geblieben, sagte Finanzchef Harald Wilhelm am Mittwoch in Stuttgart. Den Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäften steigerte Mercedes-Benz im dritten Quartal um 19 Prozent auf 37.7 Milliarden Euro.

Eine neue Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF zeigt, in welchen Branchen es wie viel mehr Lohn geben könnte – und ob die Gewerkschaften schlecht verhandelt haben.

«Die Schweiz befindet sich in einem vergleichsweise heissen, weil umstrittenen Lohnherbst», schreibt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich in ihrer neuesten Wirtschaftsprognose. Jüngste Beispiele sind ein knapp abgewendeter Streik der Swiss-Piloten und eine sich nun abzeichnende Konfrontation mit den Cockpit-Angestellten. Auf dem Bau wird ebenfalls heftig gerungen, in Bellinzona kam es zu Protesten. Und der Chef des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, hat klargemacht, die Lohnerhöhungen müssten zumindest die Teuerung ausgleichen - das gebiete allein schon ein «Mindestmass an Anstand».