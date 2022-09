Mercedes bringt Elektro-Lkw mit 500 Kilometer Reichweite

Eine weitere Möglichkeit, die Emissionen von Lkw zu senken, ist Wasserstoff. Experten sehen den Brennstoffzellenantrieb besonders bei den Brummis im Vorteil: Während die Batteriepakete bei E-Lkw für ein deutliches Zusatzgewicht sorgen, kann Wasserstoff schnell getankt werden und wiegt weniger. 1000 Kilometer Reichweite sollen dann drin sein, wenn die ersten Lkw von Daimler ab Mitte des Jahrzehnts in Serie kommen. Beim Thema Brennstoffzelle arbeitet Daimler Truck mit Volvo in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen. Martin Daum setzt auf eine «duale Strategie». Erste Versuchsfahrzeuge sind bereits im Testeinsatz.

Punkt zwei: die Lademöglichkeiten. «Unsere Kunden benötigen die passende Infrastruktur», so Daimler-Truck-Chef Martin Daum. «Für einen zügigen Aufbau ist es essenziell, dass die gesamte Branche und die Politik an einem Strang ziehen.» Die deutsche Automobilbranche fordert über ihren Lobbyverband VDA seit Längerem sowohl im Pkw- als auch im Lkw-Bereich mehr Unterstützung durch die Politik beim Ausbau der Ladestationen und -netze.

Die Batteriezellen mit etwa einem Megawatt Leistung lassen sich laut Daimler Trucks in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen. Drei Batteriepakete liefern eine installierte Gesamtkapazität von mehr als 600 Kilowattstunden. Ausgelegt ist der schwere E-Lkw für eine Laufleistung von 1,2 Millionen Kilometern in zehn Betriebsjahren.

Mega-Leak enthüllt «Grand Theft Auto VI» – Hacker erpresst Game-Entwickler Rockstar Games

Im Internet sind am Wochenende Dutzende Videos des kommenden «Grand Theft Auto»-Games aufgetaucht. Es handelt sich um eines der grössten Datenlecks in der Geschichte der Videospiele.

GTA-Entwickler Rockstar Games ist von einem massiven Datenleck betroffen. Am Wochenende veröffentlichte ein User namens «teapotuberhacker» 90 Videos (3 GB) einer frühen Version des kommenden GTA-Games «Grand Theft Auto VI».



Am Sonntag zirkulierten die Videos auf YouTube, Reddit und anderen Plattformen. Sie bestätigen frühere Berichte über die erste weibliche Protagonistin der Serie und einen Schauplatz in Vice City. Der neuste Ableger der «Grand Theft Auto»-Reihe soll frühestens in zwei Jahren erscheinen.



Am Montag sind die veröffentlichten Videos auf YouTube teils nicht mehr verfügbar. Rockstar Games hat die Sperrung verlangt und geht rechtlich gegen User vor, die gestohlenes Videomaterial weiter hochladen. Die durchgesickerten Videos werden aber weiter auf anderen Kanälen, sogar im Darknet, geteilt.