Tesla überflügelt – BYD 2025 wohl weltgrösster E-Autobauer

Der chinesische Autobauer BYD wird im Jahr 2025 voraussichtlich so viele E-Autos verkauft haben wie kein anderes Unternehmen weltweit. Bisherige Verkaufsdaten deuten an, dass die Chinesen weit am bisherigen Marktführer Tesla vorbeigezogen sind.

Bis Ende November hatte das Unternehmen aus Shenzhen 2,07 Millionen reine Elektrofahrzeuge abgesetzt, wie aus den Verkaufszahlen von BYD hervorgeht.

Für das US-Unternehmen Tesla liegen bislang Zahlen für die ersten drei Quartale vor, also bis Ende September. Bis dahin lag der Absatz des US-Unternehmens bei 1,22 Millionen Fahrzeugen. Darin enthalten ist ein deutlicher, einmaliger Anstieg auf fast eine halbe Millionen Fahrzeuge in einem einzigen Quartal, weil US-Steuerbegünstigungen für E-Fahrzeuge ausliefen. Für das vierte Quartal werden nun knapp 450'000 verkaufte Tesla erwartet.

Mit dann 1,65 Millionen Wagen für das das Gesamtjahr hätte Tesla 7,7 Prozent weniger verkauft als im Vorjahr - und viel weniger als die deutlich über zwei Millionen Fahrzeuge von BYD.

Ausbau der Kapazitäten

Der chinesische Konzern, dessen Name für den englischen Slogan «Build your dreams» steht, hat zwar auch mit einem harten Preiskampf auf dem chinesischen Markt zu kämpfen, setzt aber zunehmend auf den Export. Zudem baut BYD systematisch Produktionskapazitäten ausserhalb Chinas auf, die angesichts zunehmender Handelskonflikte wertvoll sind.

Tesla hatte stark unter dem politischen Engagement seines Chefs Elon Musk für US-Präsident Donald Trump gelitten. Insbesondere in Europa brachen die Absätze ein. In den USA kommt nun die Rücknahme der Steuerbegünstigungen hinzu. Analysten der Deutschen Bank gehen deshalb bereits im vierten Quartal nur von gut 400'000 verkauften Tesla aus. (awp/sda/afp)