Benzinpreise im Keller: Tanken ist so günstig wie lange nicht mehr

Dank des tiefen Ölpreises ist Tanken in der Schweiz derzeit sehr günstig. Zu verdanken haben wir das auch US-Präsident Donald Trump.

Bleifrei 95 tanken für 1.51 Franken pro Liter – was für viele Autofahrer wie Wunschdenken klingt, geht tatsächlich. Zu diesem Preis bot eine Tankstelle in Olten Anfang Woche Benzin an, wie aus der Übersicht vom TCS zu entnehmen ist. Der Liter Diesel kostet dort 1.61 Franken.

Natürlich sind die Treibstoffpreise je nach Region und Anbieter unterschiedlich. Doch klar ist: Schon lange war Treibstoff nicht mehr so günstig. Aktuell liegt er gemäss TCS im Schnitt für Bleifrei 95 bei rund 1.68 Franken, für Diesel bei 1.77 Franken. «Man muss ganze vier Jahre zurückgehen – auf den Tag genau –, bis man zuletzt einen Benzin- und Dieselpreis auf diesem Niveau antrifft», sagt TCS-Experte Erich Schwizer zu 20 Minuten.

Auch das Heizöl ist günstiger geworden. Man vergleiche: Am 28. Mai 2024 lag der Oeko-Heizölpreis gemäss Hauseigentümerverband noch bei 112.90 Franken pro 100 Litern bei einer Bestellmenge von 3000 Litern. Am 27. Mai 2025 lag er bei 96.20 Franken.

Grund für die tiefen Preise ist US-Präsident Donald Trump, schreibt 20 Minuten. Er will so seine Wirtschaft ankurbeln, indem er den Dollar schwächt. Gleichzeitig wird damit auch das Öl gehandelt.

Hinzu kommt gemäss der Bild, dass in den OPEC-Ländern mehr Öl gefördert wird, was natürlich den Preis drückt. Und da Experten erwarten, dass in den nächsten Monaten noch mehr Fässer gefördert werden, dürfte der Benzin- und Heizölpreis weiter sinken.