Horai-Konkurs: 18 Mitarbeiter in Fraubrunnen BE entlassen

18 Angestellte entlassen: Berner Bio-Grossist Horai hat Konkurs angemeldet

31.01.2026, 12:2031.01.2026, 12:20

Der traditionsreiche Berner Bio-Grossist Horai hat nach 42 Jahren den Konkurs angemeldet und seinen Betrieb in Fraubrunnen eingestellt. Alle 18 Mitarbeitenden verlieren ihre Stellen, wobei die Löhne noch bis Ende April gesichert sein sollen.

Verwaltungsratspräsident Kaspar Ramseier bestätigte am Samstag auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Ein Grund für den Konkurs sind demnach sinkende Umsätze bei den belieferten Bio-Fachläden und Restaurants. Dies führte zu geringeren Bestellmengen.

Gründe für das Ende sind auch der Wettbewerb durch den Markteintritt von Discountern mit günstigeren Bio-Produkten sowie eine generell gesunkene Kaufkraft und höhere Preissensibilität der Konsumenten. Die Fixkosten des Unternehmens hätten letztlich nicht mehr gedeckt werden können, hiess es.

Horai belieferte nach eigenen Angaben rund 150 Betriebe. Das 1984 gegründete Unternehmen galt als Pionier der Bio-Szene und war im Besitz von Produzenten, Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern. Es verfolgte strenge ökologische Prinzipien, wie etwa die Beschränkung der täglichen Lieferdistanzen auf maximal 100 Kilometer. (sda)

