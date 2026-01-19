freundlich-2°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Bitcoin

Bitcoin-Kurs fällt nach US-Zolldrohungen deutlich

Bitcoin-Kurs fällt nach US-Zolldrohungen deutlich

19.01.2026, 12:2319.01.2026, 12:23

Der Bitcoin ist mit deutlichen Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen nach der Eskalation im Grönland-Streit hat die älteste uns bekannteste Kryptowährung belastet, die als besonders riskante Anlage gilt.

In der Nacht zum Montag fiel der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp unter 92'000 US-Dollar, nachdem der Bitcoin am Vorabend noch mehr als 95'000 Dollar gekostet hatte. Am Montagmorgen haben sich die Kurse aber stabilisiert. Der Bitcoin wurde zuletzt wieder etwas höher bei 92'900 Dollar gehandelt.

Auch bei anderen Kryptowährungen wie Ether kam es zu deutlichen Kursverlusten. Nach Daten der Handelsplattform CoinGecko haben Anleger im Zuge der Kursverluste der vergangenen Nacht etwa 100 Milliarden Dollar aus dem Kryptomarkt abgezogen.

Streit um Grönland verunsichert

Am Wochenende ist der Streit zwischen den USA und europäischen Staaten wegen der Insel Grönland eskaliert, nachdem die US-Regierung neue Zölle gegen europäische Staaten angedroht hatte. Bei einem Sondergipfel der europäischen Rats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

Nach Einschätzung der Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank steigt die Gefahr, dass die US-Regierung «irgendwann eine Grenze überschreitet». Dann würden sich die Handelspartner nicht mehr erpressen lassen und mit Gegenmassnahmen zurückschlagen.

Im Dezember und in den ersten Handelswochen hatte sich der Bitcoin in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten und pendelte um die Marke von 90'000 Dollar. Zuvor hatte der Bitcoin im Oktober ein Rekordhoch bei etwa 126'000 Dollar erreicht und war im November deutlich unter Druck geraten. (sda/awp/dpa)

Mehr zu Bitcoin:

Essentials
21 Dinge, die jeder über Bitcoin wissen sollte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bitcoin und Co.: Das passiert in Krypto-Foren auf Reddit
1 / 16
Bitcoin und Co.: Das passiert in Krypto-Foren auf Reddit
Praktisch jede grössere Kryptowährung hat auf Reddit ein eigenes Unterforum. Darin üben sich die Mitglieder vor allem in Selbstbestärkung, das richtige Investment getätigt zu haben. Sie hoffen, dass der Wert ihrer Währung nach oben schiesst: «to the moon», zum Mond. Hier zu sehen sind Posts aus dem Unterforum r/Litecoin.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du willst Bitcoin kaufen? Dann schau zuerst dieses Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gründer Klaus Schwab ist nicht am WEF
Klaus Schwab wird nach mehr als 50 Jahren als Aushängeschild des von ihm gegründeten Weltwirtschaftsforums (WEF) beim Jahrestreffen in Davos nicht dabei sein. Er werde auf Reisen sein, sagte Schwab der Nachrichtenagentur DPA.
Zur Story