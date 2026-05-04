Bitcoin knackt wieder die 80'000 US-Dollar

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Die «Krypto-Leitwährung» Bitcoin hat am Montag wieder die Marke von 80'000 US-Dollar überschritten. Sie kostet damit so viel wie seit Januar nicht mehr.

Der Bitcoin-Kurs steigt wieder an. Bild: keystone

Konkret notierte der Bitcoin am Montagmorgen bei 80'466 Dollar. Dies entsprach einem Plus von 2,9 Prozent innert 24 Stunden. Rückenwind komme aus einem insgesamt freundlicheren Umfeld für riskantere Anlagen, erklärte Analyst Timo Emden in einem Kommentar.

Zudem dürfte die Auflösung von Wetten auf fallende Kurse den Anstieg beschleunigt haben. Anleger, die zuvor auf sinkende Preise gesetzt hatten, mussten demnach ihre Positionen vermehrt eindecken, was die Nachfrage zusätzlich erhöhte. Ein solcher sogenannter Short-Squeeze verstärkte die Dynamik nach oben.

Emden zufolge könnte das Überschreiten der 80'000-Dollar-Schwelle auch psychologisch eine wichtige Rolle spielen. Die Marke gelte als bedeutender Widerstand, dessen Überwindung als Befreiungsschlag interpretiert werden könne und weitere Käufer anlocken dürfte.

Bei Anlegern herrschte zuletzt eine gewisse Gelassenheit gegenüber geopolitischen Risiken. Trotz anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran setzen Marktteilnehmer weiterhin auf eine diplomatische Lösung. Solange eine grössere militärische Eskalation ausbleibt, werde das Thema zunehmend als Hintergrundfaktor wahrgenommen, hiess es am Markt. (dab/sda/awp)