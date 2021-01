Wie auch du in Bitcoin & Co. anlegen kannst – und Fehltritte vermeidest

Sina Meier erklärt: «Ein Exchange Traded Product ist ein Finanzinstrument, um Zugang zu exotischeren Anlageklassen wie zum Beispiel Gold, Rohstoffe oder eben Kryptowährungen zu erhalten. Da es für viele Anleger schwierig ist, direkt Gold oder Bitcoin zu kaufen, verpacken wir diese in eine ETP-Struktur, notieren diese an regulierten Börsen, so dass Anleger sicher in neue Anlageklassen investieren können. ETPs gelten überall als alternative Anlageklassen und haben in normalen Portfolios eher einen kleinen Anteil unter 5%.»



Allerdings sind die ETPs deutlich teurer als herkömmliche Exchange Traded Funds. Was erklärt den Preisunterschied?



Sina: «Unsere Produkte sind in der Tat deutlich teurer als normale ETFs, die gewöhnlicherweise 15 – 50 Basispunkte kosten. Der Grund für die erhöhten Kosten ist hauptsächlich, dass es eine komplett neue Infrastruktur benötigt, um einen ETP für Kryptowährungen aufzusetzen. Zudem sind die Returns in der Krypto-Asset-Industrie in der Tat deutlich höher (oder wenn es fällt auch deutlich niedriger) als bei traditionellen Anlageklassen.»