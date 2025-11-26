bedeckt
DE | FR
burger
Wirtschaft
Bundesrat

Bundesrat will die Ruag in spezialgesetzliche AG überführen

Der Berner Sitz des bundeseigenen Ruestungskonzerns RUAG AG, am Dienstag, 25. Februar 2025 im Wylerquartier in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Berner Sitz der Ruag.Bild: keystone

Bundesrat will die Ruag in spezialgesetzliche AG überführen

26.11.2025, 14:0026.11.2025, 14:04

Analog zur Post, zur SBB, zur Nationalbank und zur Swisscom soll künftig auch die Ruag eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bundes werden. Das schlägt der Bundesrat vor.

Er hat am Mittwoch die Vernehmlassung zur neuen Rechtsform eröffnet. Bereits früher hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass die heutige Organisation als privatrechtliche AG für die Aufgabenerfüllung des Rüstungskonzerns nicht mehr zeitgemäss sei. Geprüft wurde neben weiteren Varianten auch eine Reintegration der Ruag ins VBS.

Die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des öffentlichen Rechts trage den veränderten sicherheitspolitischen Bedürfnissen besser Rechnung, schrieb der Bundesrat in einer Mitteilung. Zudem verfüge der Bund so über wirksamere und präziser umschriebene Steuerungsinstrumente, die auch das Parlament verlangt hatte. Es gehe um mehr Rechtssicherheit. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4 Theorien, wie es mit Bitcoin weitergeht
Bitcoin hat zum Sturzflug angesetzt. Anfang Oktober notierte der Kurs noch bei 126’000 Dollar. Dann begann der grosse Ausverkauf. Letzten Freitag sackte die Mutter aller Kryptowährungen auf 80’600 Dollar und verlor damit im Vergleich zum Höchststand ganze 36 Prozent. Am Wochenende ging die Talfahrt (vorübergehend?) zu Ende. Wie es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weitergeht, weiss niemand. Manche tun aber so.
Zur Story