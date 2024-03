Unabhängig davon will der Bundesrat im Verlauf dieses Jahres Fragen zur Privatisierung oder Teilprivatisierung klären. Dies sei in den Corporate-Governance-Leitsätzen des Bundes vorgesehen.

Die Schweizer Volkspartei (SVP) stört sich daran, dass die Swisscom als staatsnahes Unternehmen in Italien expandiert. Mit einem am 13. März eingereichten parlamentarischen Vorstoss will die SVP-Fraktion die Vodafone-Übernahme noch verhindern.

In der Politik hatte es in der letzten Zeit Kritik am Deal gegeben. Dennoch habe der Verwaltungsrat die Transaktion einstimmig genehmigt, hiess es. Damit hat auch der Vertreter des Bundes grünes Licht für den Milliardenkauf gegeben.

Die Übernahme führe zu einem deutlichen Wertzuwachs. Dies wird die Swisscom-Aktionäre, und damit vor allem die Bundeskasse, freuen: Der Schweizer Telekomkonzern will die Dividende von bisher 22 Franken auf 26 Franken ab dem Jahre 2026 erhöhen. Man peile eine weitere Steigerung der Dividende in den folgenden Jahren an, hiess es weiter.

Vodafone Italien solle mit der Mailänder Swisscom-Tochter Fastweb zusammengelegt werden , teilte der «blaue Riese» am Freitag in einem Communiqué mit. Dadurch entsteht der zweitgrösste Telekomanbieter Italiens hinter dem Platzhirsch TIM mit einem kombinierten Umsatz von 7,3 Milliarden Euro und einem kombinierten Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) nach Leasing von 2,4 Milliarden Euro.

Wo die Sonne in diesem Jahr bislang am meisten und am wenigsten schien

Wer dachte, es sei in den ersten Monaten des Jahres besonders neblig und kalt, wurde in diesem Jahr überrascht. Die Sonne wollte an manchen Orten in der Schweiz fast jeden Tag das Wetter-Zepter übernehmen. Wir zeigen dir, wo es besonders sonnig war.



Der «graue Sumpf» umarmt in der kalten Jahreszeit die Schweizer Dörfer und Städte mit seiner Nebelpracht – Fake News! Nicht in diesem Jahr! In einigen Regionen verzeichnete Meteo Schweiz in den ersten zwei Monaten von 2024 überdurchschnittliche Werte an Sonnenstunden. Das Nebelwetter blieb im neuen Jahr mehrheitlich fern.