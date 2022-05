Nach 21 Jahren ist Schluss – Apple stellt iPod-Produktion ein

In einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung hat Apple das Produktionsende des iPods verkündet. Der Titel der Medienmitteilung lautet: «Die Musik lebt weiter».

Der MP3-Player habe nicht nur die Musikindustrie beeinflusst, sondern auch die Art und Weise neu definiert, wie Musik entdeckt, gehört und geteilt werde.

Das Nachrichtenmagazin «Spiegel» schreibt:

«Mit dem iPod gelang Apple der Aufstieg vom kränkelnden Computerschrauber zum Weltkonzern.»

Steve Jobs und Apple revolutionierten mit dem iPod das Musik-Business. Bild: AP/AP

Der iPod Touch werde in den Verkaufsstellen der Marke erhältlich bleiben, solange der Vorrat reicht, heisst es. Mittlerweile sei das Musikerlebnis des iPods jedoch in allen Apple-Produkten integriert, wird Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak in der Mitteilung zitiert.

Der rechteckige, weisse iPod war im Jahr 2001 in den Verkauf gekommen und erfreute sich schnell grosser Beliebtheit. Der MP3-Player mit «Scroll Wheel» und die dazugehörige Musik-Software iTunes verhalfen legalen Musik-Downloads zum Durchbruch und läuteten das Ende der CDs ein.

Medienberichten zufolge hat Apple in den vergangenen 20 Jahren fast 450 Millionen der Geräte verkauft.

Quellen

(sda/afp)