WEF-CEO Brende hatte Kontakt mit Epstein – externe Untersuchung eingeleitet



Seit der Veröffentlichung weiterer Epstein-Dokumente ist bekannt geworden, dass Børge Brende, Präsident und CEO des World Economic Forum (WEF), Kontakt zu Jeffrey Epstein hatte.

Børge Brende tauschte Nachrichten mit Jeffrey Epstein aus. Bild: EPA EFE

Zwischen 2018 und 2019 tauschten Brende und Epstein mindestens 27 Nachrichten aus. Zudem sind drei gemeinsame Abendessen in Epsteins New Yorker Residenz dokumentiert, wie der Blick berichtet.

Das WEF hat inzwischen eine externe Untersuchung zur Beziehung zwischen Brende und dem verstorbenen, wegen Sexualdelikten verurteilten Jeffrey Epstein eingeleitet. Externe Rechtsberater sollen die Kontakte prüfen, berichtet die NZZ.

Gründer Schwab soll davon gewusst haben

Nach dem Bekanntwerden der Epstein-Dokumente wandte sich Brende mit einer Erklärung an den Stiftungsrat. Darin erklärte er, nichts von Epsteins Vergangenheit gewusst zu haben, bestätigte drei gemeinsame Abendessen und sprach von nur wenigen ausgetauschten E-Mails und SMS. Zudem drückte er sein Mitgefühl mit den Opfern aus. Weiter hielt er fest, dass die Führung des Forums, darunter Klaus Schwab, über die Kontakte informiert worden sei.



«Nachdem die gesamte Geschichte über Epstein 2019 ans Licht kam, habe ich die Führung des Forums informiert.»

WEF-Gründer Klaus Schwab erklärt, er habe von den Kontakten nichts gewusst. Bild: KEYSTONE

WEF-Gründer Klaus Schwab war früher Brendes Vorgesetzter. In einem weiteren Schreiben erklärte Brende, er habe die ausdrückliche Unterstützung Schwabs erhalten. Schwab weist diese Darstellung jedoch zurück.

Gegenüber dem «Blick» sagte Schwab, er sei nie über Kontakte zwischen Brende und Epstein informiert worden und hätte diese auch nicht gutgeheissen. Bereits damals hätte man Abstand zu Epstein halten sollen. Sollte Brende an seiner Darstellung festhalten, habe Schwab zudem mit rechtlichen Schritten gedroht, so der «Blick» weiter. (fak)