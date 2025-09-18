Zwei Milliarden Franken spendeten Schweizerinnen und Schweizer 2024. Bild: Keystone/watson

2 Milliarden Franken haben Schweizer 2024 gespendet

Schweizerinnen und Schweizer haben letztes Jahr 2,25 Milliarden Franken gespendet. Mit diesem Betrag bleibe das Spendenaufkommen auf «hohem Niveau stabil», schrieb die Stiftung Zewo.

Verdoppelung innert 20 Jahren

Die Zwei-Milliarden-Marke wurde damit zum fünften Mal in Folge überschritten, wie die Stiftung Zewo am Donnerstag zur jährlichen Spendenstatistik schrieb. Das jährliche Spendenvolumen habe sich in den vergangenen 20 Jahren insgesamt verdoppelt.

Am meisten Spenden per Twint

Im Jahr 2024 erhielten die Zewo-Werke bei Spenden per Post- oder Banküberweisung durchschnittlich 198 Franken, bei digitalen Zahlungsmitteln hingegen nur 95 Franken, wie es weiter hiess.

Twint bleibe auch 2024 das mit Abstand am weitesten verbreitete Zahlungsmittel für digitale Spenden mit dem grössten Spendenvolumen. Der durchschnittliche Betrag, der via Twint an eine Non-Profit-Organisation (NPO) übermittelt werde, sinke jedoch. Die höchsten Durchschnittsspenden, die NPOs via den Zahlungsdienstleister RaiseNow erhalten, werden über PostFinance-Karte, E-Finance und Kreditkarten getätigt, wie es weiter hiess.

Hilfswerke von Kürzungen betroffen

Weiter hiess es, zwei von drei der Zewo-zertifizierten Hilfswerke mit internationaler Tätigkeit seien von Kürzungen staatlicher Gelder in der Entwicklungszusammenarbeit betroffen oder rechnen zeitnah damit. Drei Viertel hätten bereits darauf reagiert, vor allem durch den Abbau oder den Stopp von Projekten vor Ort.

Die jährliche Spendenstatistik der Stiftung Zewo wird in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg erstellt. (sda)