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Klimaziele deutscher Regierung: Mit Windkraft für mehr Klimaschutz

Programm deutscher Regierung: Mit Windkraft für mehr Klimaschutz

Rund 2'000 neue Windräder sollen helfen, dass Deutschland sein Klimaziel für das Jahr 2030 doch noch erreicht.
25.03.2026, 12:5225.03.2026, 12:52

Das sieht ein neues Klimaschutzprogramm vor, das das Kabinett in Berlin verabschiedet hat. Umweltminister Carsten Schneider und seine Kollegen hatten lange um die Details verhandelt.

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoss an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstossen als wieder gespeichert werden können. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts droht aber eine Verfehlung des 2030-Ziels.

Neben mehr Windrädern an Land sieht das neue Programm auch Förderung für besser an den Klimawandel angepasste Mischwälder vor und listet die bereits beschlossene neue Förderung für Elektroautos auf. Kritiker bemängeln, die Regierung von Christ- und Sozialdemokraten unter Kanzler Friedrich Merz rechne in ihrem Programm zu optimistisch. (sda/dpa)

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