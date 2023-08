Uber schafft ersten operativen Gewinn

Mehr «Wirtschaft»

Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat erstmals ein Quartal mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Die Firma hatte zwar schon früher schwarze Zahlen geschrieben – hatte das aber Sondereinnahmen zu verdanken.

Das Unternehmen informierte am Dienstag in einer Mitteilung über das Ergebnis. Im Vorjahr hatte es noch ein Minus von gut 700 Millionen Dollar gegeben. Uber wolle fortan in jedem Quartal profitabel wirtschaften, betonte Firmenchef Dara Khosrowshahi im US-Sender CNBC.

Uber schafft ersten operativen Gewinn. Bild: keystone

Der Meilenstein folgt auf Jahre, in denen das operative Geschäft mehrere Dutzend Milliarden Dollar verlor. Unterm Strich verbuchte Uber einen Quartalsgewinn von 394 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 2.6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9.2 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Fahrdienst-Vermittlung und Essenslieferungen legte zu, während die Fracht-Erlöse sanken.

Uber übertraf zudem die Erwartungen mit der Prognose für das laufende Vierteljahr. Das Unternehmen rechnet mit einem um einige Kosten bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 975 Millionen und 1.025 Milliarden Dollar. Analysten hatten eher mit 915 Millionen Dollar gerechnet.

Die Aktie stieg vorbörslich um rund vier Prozent, drehte aber nach Beginn des regulären Handels ins Minus. Finanzchef Nelson Chai, mit dem Uber 2019 an die Börse ging, will das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen. (sda/dpa)