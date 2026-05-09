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Günstigere Hotels in Wien profitieren vom Eurovision Song Contest

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Günstigere Hotels in Wien profitieren vom Eurovision Song Contest

09.05.2026, 09:5609.05.2026, 09:56
epa12116016 Austrian singer-songwriter Johannes Pietsch, known by the stage name JJ, kisses the glass microphone trophy after a press statement in Vienna, Austria, 19 May 2025. JJ won the 69th Eurovis ...
Weil der Österreicher JJ vergangenes Jahr gewonnen hat, findet der diesjährige Eurovision Song Contest in Wien statt.Bild: keystone

Der Eurovision Song Contest (ESC) hat in den Wiener Tourismusbetrieben für klingelnde Kassen gesorgt. Vom Grossevent profitieren vor allem günstigere Unterkünfte, wie Felix Neutatz, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wiener Wirtschaftskammer, der APA sagte.

Zwei- bis Dreistern-Betriebe können überdurchschnittliche Buchungszahlen vorweisen. Im Luxusbereich registriere man hingegen Zurückhaltung, sagte Neutatz der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Generell geht man sowohl in der Kammer als auch im Wien Tourismus – der kürzlich dazu Zahlen veröffentlicht hat – davon aus, dass die Auslastung bei rund 70 Prozent liegt. Das wird in der Interessensvertretung und beim Tourismusverband als durchaus erfreulich gewertet. Jedoch: Ein Mai-Wochenende mit Feiertag ist laut Branche auch sonst sehr gut gebucht.

Jüngeres Publikum sorgt für Boom

Verantwortlich für den Boom im Billigsegment ist laut Neutatz der Umstand, dass der ESC vor allem jüngeres Publikum anzieht. Die Vier- oder Fünf-Sterne-Häuser, die an einem verlängerten Mai-Wochenende wohl besonders gut ausgelastet wären, würden hingegen sogar Rückgänge registrieren. «Der Song Contest schreckt auch ab», konstatiert er.

Gäste aus dem hochpreisigen Segment würden angesichts der wienweiten Partystimmung mitunter auf andere Destinationen ausweichen. Manche dürften die Ferien auch verschoben haben. Wie Neutatz erläuterte, zeigt sich bereits, dass die Buchungslage im Juni wieder dem üblichen Bild entspricht. (sda/apa)

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