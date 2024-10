Bericht zeigt: Die Welt ist weit ab vom Kurs für Erneuerbare-Energien-Ziel

Entwicklungsländern sowie aufstrebenden Staaten fehle weiterhin das Geld für die Umstellung auf klimafreundlichere Technologien, heisst es in dem Bericht. Investitionen in erneuerbare Energien seien in Afrika zwischen 2022 und 2023 um 47 Prozent gesunken.

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Nato kündigt Verteidigungsübung mit Atomwaffen an

Die Nato beginnt an diesem Montag ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung «Steadfast Noon» werden diesmal Besatzungen von mehr als 60 Flugzeugen beteiligt sein, kündigte Generalsekretär Mark Rutte am Rande von Gesprächen in London an.