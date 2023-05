Tesla Model Y ist meistverkauftes Auto der Welt

Der Erfolg von Tesla zeigt aber auch, dass die weltweite Nachfrage nach E-Autos kontinuierlich ansteigt. Davon profitieren vor allem chinesische Hersteller, die mittlerweile ein reichhaltiges Angebot an Stromern haben und damit bereits Deutschland von Platz 2 der Exportnationen verdrängt haben: 2022 wurden 3.2 Millionen Autos aus China exportiert, aus Deutschland 2.6 Millionen.

Schon vor einigen Monaten war das Model Y auch in Deutschland zeitweise das meistverkaufte Auto. Dies hing Ende 2022 auch damit zusammen, dass viele Kunden vor Auslaufen der hohen Förderprämie noch ein E-Auto bestellt hatten.

Das US-Unternehmen ist somit auf dem Weg zum Massenhersteller – das bedeutet auch, dass plötzlich Rabatte angeboten werden. Im April ist der Preis in Deutschland um 2'000 Euro gefallen.

Damit liegt das E-SUV deutlich vor dem bisherigen Platzhirsch Toyota Corolla, dessen Absatz bei rund 256'400 Einheiten lag. «Dies ist seit vielen Jahren eine der grössten Neuigkeiten in der Branche», schreibt Analyst Felipe Munoz vom Branchenportal «Motor 1». Auf den Plätzen dahinter liegen weitere Fahrzeuge der Marke Toyota, nämlich der Pick-up Hilux mit 214'700 verkauften Autos, der RAV4 (SUV, 214'700 Fahrzeuge) und die Limousine Camry (166'200 Einheiten). Hier gibt es zwar auch Varianten mit Hybridantrieb, doch der Verbrenner bildet immer die Basis.

Ein Elektroauto wurde aktuellen Berechnungen zufolge in den vergangenen Monaten weltweit öfter verkauft als Verbrenner. Das hat Gründe.

