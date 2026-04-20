sonnig13°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Russland: Brand in Ölanlagen in Tuapse nach ukrainischem Drohnenangriff

Brand in Tuapse: Die Ukraine greift vermehrt Russlands Öl-Industrie an.
Brand in Tuapse: Die Ukraine greift vermehrt Russlands Öl-Industrie an.Bild: X

Ukraine versetzt Russland den nächsten Schlag: Wichtiger Hafen in Brand

20.04.2026, 07:4220.04.2026, 12:24

Bei einem erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse in der Region Krasnodar ist mindestens ein Mensch getötet worden. Es gebe auch einen Verletzten, schrieb Gouverneur Weniamin Kondratjew auf der Plattform Telegram. Im Hafen brenne es, Drohnentrümmer hätten Gebäude in der Stadt beschädigt, darunter eine Schule und einen Kindergarten. Auch eine Gasleitung sei beschädigt worden.

Auf grossen Social-Media-Plattformen berichteten Anwohner von Explosionen, zwei brennenden Tanks der Raffinerie und hohen Flammen im Bereich des Hafens. Auf zunächst nicht überprüfbaren Videos waren Brände und eine grosse schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Staatsanwaltschaft berichtete von Schäden an der Infrastruktur des Hafens. Die Behörden der Stadt teilten mit, dass die Schulen geschlossen blieben.

Ein Video zeigt den Brand bei Tuapse.Video: watson

Russland verliert Einnahmen im Ölexport

Der Hafen war bereits vergangene Woche Ziel eines ukrainischen Angriffs. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine grossangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie vermehrt Russlands Ölindustrie an, die für Moskaus Finanzierung des Kriegs wichtig ist. Die Zahl der Opfer und das Ausmass der Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine.

Am Schwarzen Meer ist Tuapse einer der wichtigsten Häfen für den russischen Ölexport. Dort gibt es auch eine Raffinerie, die dem grössten russischen Ölkonzern Rosneft gehört. Tuapse liegt etwa 75 Kilometer nordwestlich der Grossstadt Sotschi.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag mitgeteilt, die Kiews Angriffe auf Russlands Ölinfrastruktur hätten bislang zu einem Verlust von mindestens 2,3 Milliarden Dollar an Verkaufseinnahmen geführt. Die ukrainische Zeitung «Kyiv Independent» berichtete, durch Drohnenangriffe und Beschlagnahmung von Tankern der sogenannten russischen Schattenflotte seien im April rund 40 Prozent der russischen Öl-Exportkapazitäten lahmgelegt worden.

(nil/sda/dpa)

Mehr zum Ukraine-Krieg:

Interview
«Der Ukrainekrieg lässt sich an der Front kaum entscheiden»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Presseschau zu Magyars Sieg
1 / 10
Presseschau zu Magyars Sieg

«Freudentaumel am Donauufer», titelt die FAZ am Montagmorgen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Peter Magyar zu Gesprächen mit Putin und Trump
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
85 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Weisch na?
20.04.2026 08:11registriert November 2022
„Drohnentrümmer“ ist die sprachliche Formulierung in Russland, wenn man bestätigt, dass es einen erfolgreichen ukrainischen Drohnenangriff gegeben hat. Bei uns in der Schweiz ist man aber nicht an die kremlinsche Sprachregelung gebunden.
1965
Melden
Zum Kommentar
avatar
Loeffel
20.04.2026 08:46registriert Oktober 2016
Diese Feuerbilder erwärmen mein Herz 🤩
15717
Melden
Zum Kommentar
avatar
idiocracy ist heute, nicht morgen!
20.04.2026 09:00registriert März 2026
Egal ob Trump die Öl Sanktionen gegen Ru Abschafft oder Verschärft. Die Ukraine sorgt dafür das Ru kaum noch Öl Verschiffen oder es auch nur Raffinerieren, kann.
Bald wird Ru die Öl Produktion von 9.6Mio. Barrel am Tag auf 4.5^Mio. oder noch mehr Drosseln müssen. Denn es fehlen die Lagermöglichkeiten, die Pipelines, die Verarbeitungsmöglichkeit oder Häfen Infrastruktur zum Verschiffen.
Wie sagte Obama, Ru eine Tankstelle mit Atomwaffen ist bald eine stillgelegte Tankstelle mit Atomwaffen die keiner Weiss, Funktionieren oder nicht.
1216
Melden
Zum Kommentar
85
US-Patriots: Beschaffung von Alternative für Schweiz schwierig – die Sonntagsnews
Die Bundesverwaltung will ihre Abhängigkeit von Microsoft reduzieren und das Egerkinger Komitee plant eine neue Offensive gegen Moscheeprojekte in der Schweiz. Das findet sich in den Sonntagszeitungen.
Der Bund strebt laut der «NZZ am Sonntag» eine schrittweise Abkehr von Microsoft an. «Die Bundesverwaltung strebt an, ihre Abhängigkeit von Microsoft schrittweise und langfristig zu reduzieren», bestätigte ein Sprecher der Bundeskanzlei der Zeitung. Dies komme überraschend, da erst kürzlich Microsoft 365 trotz Bedenken wegen der Datensicherheit an rund 54'000 Arbeitsplätzen eingeführt worden sei. Intern habe es zuvor Widerstände gegen Alternativen gegeben, die teils als «Bastelei» bezeichnet worden seien. Der frühere Armeechef Thomas Süssli habe jedoch gefordert, alternative Lösungen rascher zu prüfen. Eine Machbarkeitsstudie zeige nun, dass ein Ersatz durch Open-Source-Software möglich sei. Als Referenz gelte Deutschland, wo an einer unabhängigen Open-Source-Lösung gearbeitet werde, an der auch die Schweiz interessiert sei. Das Bundesland Schleswig-Holstein habe seine Verwaltung bereits umgestellt.
Zur Story