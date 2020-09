Wirtschaft

International

Zalando verkauft jetzt auch Second-Hand-Mode – aber nicht bei uns



Zalando verkauft jetzt auch Second-Hand-Mode – aber nicht bei uns

Bild: AP/AP

Der Online-Modehändler Zalando startet sein «Pre-owned» genanntes Second-Hand-Angebot. Ab sofort könnten Kunden in Deutschland und Spanien über die Plattform neuwertige gebrauchte Mode kaufen sowie eigene Second-Hand-Kleidungsstücke gegen eine Gutschrift eintauschen.

Ab Oktober soll dies dann auch in Belgien, Frankreich, Polen und den Niederlanden möglich sein, teilte Zalando am Montag mit. «Das Interesse für pre-owned Mode ist hoch und steigt kontinuierlich», begründete Zalando-Manager Torben Hansen den Einstieg in dieses Geschäft.

Ab wann das Angebot auch in der Schweiz zugänglich sein wird, ist noch unklar. «Aktuell konzentrieren wir uns auf den Start in den sechs genannten Zalando Märkten», sagte ein Sprecherin auf Anfrage von AWP. Wenn das Angebot dort gut angenommen werde, dann sei es wahrscheinlich, dass «Pre-owned» auch in weitere Zalando-Märkte wie die Schweiz gebracht werde. (sda/awp/reu)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Zalando löscht Bilder von zu mageren Models Die Schweizer lieben Online-Shopping während der Arbeitszeit Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter