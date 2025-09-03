sonnig24°
Irans Präsident hat in China vier Stunden mit Kremlchef gesprochen

03.09.2025, 16:3503.09.2025, 16:35
epa12343525 Iranian President Masoud Pezeshkian (L) and Russian President Vladimir Putin (R) pose for photos before a meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in ...
Massud Peseschkian und Wladimir Putin haben sic gut vier Stunden in China unterhalten.Bild: keystone

Irans Präsident hat während seiner China-Reise eigenen Worten zufolge wegweisende strategische Entscheidungen für sein Land getroffen. Massud Peseschkian sagte in Teheran nach seiner Rückkehr vom Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) im chinesischen Tianjin:

«Die gefassten Beschlüsse waren meiner Ansicht nach sehr wichtige, strategische und lebensnotwendige Entscheidungen.»

Er habe sich gut vier Stunden lang mit Kremlchef Wladimir Putin unterhalten, sagte Peseschkian. Dabei ging es um wirtschaftliche Themen, Teherans Atomstreit mit dem Westen und die geplante Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen den Iran. Einen engen Austausch gab es demnach auch mit China. Irans Verteidigungsminister habe zahlreiche Gespräche geführt.

Beim Gipfel der SOZ sprachen sich Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping für eine Weltordnung ohne die Dominanz der USA und Europas aus. Die iranische Führung erhofft sich von den Beziehungen zu Russland und China eine geringere Abhängigkeit vom Westen, eine Abmilderung der verheerenden Sanktionsfolgen und neue Kooperationschancen im Verteidigungsbereich. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Analyse
Xi macht seine Ambitionen deutlich
ZKB steigert Gewinn im ersten Halbjahr
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat trotz des Tiefzinsumfelds im ersten Semester 2025 mehr verdient. Ein schwächeres Zinsengeschäft konnte die Bank mit höheren Erträgen in anderen Bereichen mehr als kompensieren. Auch der Ausblick ist weiter positiv.
