Von Lasern bis Drohnen – Chinas neue Waffen erregen Aufmerksamkeit

Video: watson/lucas zollinger

03.09.2025, 13:4403.09.2025, 15:50
China hat bei der grossen Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes Zweiten Weltkrieges eine Reihe neuer Waffen gezeigt. Grosse Aufmerksamkeit erregten unter anderem unbemannte Kampfjets.

epa12347455 Chinese troops march during a military parade marking the 80th anniversary of the end of the Sino-Japanese War in Beijing, China, 03 September 2025. China holds on 03 September celebration ...
Neben den symmetrisch formierten Armeeangehörigen werden an der Parade auch Waffen zur Schau gestellt.Bild: keystone

Während der Parade in Peking zogen Laster auch Unterwasser-Drohnen über die Strasse des ewigen Friedens. Laut Experten könnte China diese torpedoförmigen Kolosse als Tarnkappen-U-Boote einsetzen.

Grosse Beachtung fand auch die mobile Laserwaffe LY-1. Beobachter gehen davon aus, dass der sogenannte Hochenergie-Laser (HEL) Schwärme kleinerer Drohnen oder Lenkwaffen abwehren kann.

Chinas Präsident Xi Jinping wollte mit der aufwändigen Waffenschau der Welt, aber auch seinen Ehrengästen Wladimir Putin und Kim Jong Un zeigen, wie fortschrittlich seine Armee ausgerüstet ist. Zuvor hatte das Militär bereits angekündigt, neue und ausschliesslich einheimisch produzierte Systeme zu zeigen.

Neue Technologie im Luftkrieg

Zudem zeigte Peking sogenannte «loyal Wingmans» – also Drohnen, die mit Menschen besetzte Kampfjets im Einsatz unterstützen oder Aufklärungsmissionen fliegen können. Gesteuert werden könnten sie aus einem Kommandoflugzeug wie dem Kampfjet J-20, Chinas erstem selbst entwickelten Tarnkappen-Kampfflugzeug. Die sogenannten Collaborative Combat Aircrafts (CCA) gelten als der Zukunft im Luftkrieg.

epa12347669 Chinese J-16D, J-20 and J-35A fighter jets fly in formation during a military parade marking the 80th anniversary of the end of the Sino-Japanese War in Beijing, China, 03 September 2025. ...
Auch Kampfjets wie die J-16D, J-20 und J-35A werden an der Parade vorgeführt.Bild: keystone

Neue Raketen

Im Paradezug waren auch Hyperschallraketen zu sehen. Die Marschflugkörper vom Typ YJ können etwa auf dem Wasser gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden. Je nach Typ können sie von verschiedenen Abschussvorrichtungen in unterschiedlichen Flughöhen mit jeweils eigenen Flugeigenschaften operieren.

epa12347667 Armoured vehicles carrying the YJ-15 hypersonic missiles are seen during a military parade marking the 80th anniversary of the end of the Sino-Japanese War in Beijing, China, 03 September ...
YJ steht für «Ying Ji» und heisst so viel wie Adler-Angriff.Bild: keystone
The DF-5C liquid-fueled intercontinental strategic nuclear missile takes part in a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan&#039;s World War II surrender held in front of Tiananmen ...
Mehrere meterlange Atomsprengkörper rollen an der Parade an den Zuschauern vorbei.Bild: keystone

Auf meterlangen mobilen Abschussrampen zog die Armee zudem an den internationalen Gästen Raketen vom Typ DF – kurz für «Dong Feng» (Ostwind) – vorbei. Diese Interkontinentalraketen, die mit Atomsprengköpfen besetzt das US-amerikanische Festland oder Europa erreichen könnten, sind schon länger im chinesischen Bestand. (sda/dpa)

China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
