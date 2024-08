«ZG 10»: Krypto-Millionär aus Zug holt sich den Nummernschild-Rekord zurück

Vor sechs Jahren ersteigerte sich der Multimillionär Nikolas Nikolajsen das Nummernschild «ZG 10» – damals noch für 233'000 Franken. Damit stellte der Krypto-Millionär einen Rekord auf: Noch nie brachte ein Nummernschild in der Schweiz mehr Geld ein.

Dann versteigerte der Kanton Zürich im vergangenen Juli das Nummernschild «ZH 24» für 299'000 Franken. Nikolajsens Rekord war dahin. Also machte sich der Zuger auf, herauszufinden, ob er seinen Rekord zurückgewinnen kann. Zum Nummernschild «ZG 10» schreibt er auf Instagram:

«Kann es den Rekord erneut brechen und wieder zum exklusivsten Nummernschild der Schweiz werden? Oder stellt sich nun heraus, dass es sich dabei um eines meiner weniger profitablen Investments handelt?»

Dafür startete Nikolajsen eine Auktion auf Ricardo, wie «20 Minuten» schreibt. Am gleichen Tag wurde das Kontrollschild für 375'000 Franken verkauft. Der Zuger Krypto-Millionär streicht also einen Gewinn von 142'000 Franken ein. Für uns Normalsterbliche ein ziemlich guter Jahreslohn.

Nikolajsen kaufte der Stadt Zug ein Feuerwerk

Der Rekord für das teuerste in der Schweiz verkaufte Nummernschild geht also an den Zuger zurück, auch wenn er dafür «ZG 10» aufgeben muss.

Vor einem Jahr machte der Krypto-Millionär bereits auf sich aufmerksam. Zum 1. August spendierte er der Stadt Zug ein 35-Tonnen-Feuerwerk. Zuvor hatte die Stadt selbst auf ein pompöses Feuerwerk verzichtet – aus ökologischen Gründen. Auf Nikolajsens Einspringen folge also nicht nur Freude sondern auch einiges an Kritik. (leo)