trüb und nass16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Konsum - Detailhandel

Zucht-Masthühner bei Migros, Coop, Aldi, Lidl: Tipps für den Einkauf

Masthühner Ross 308 Schweiz Tierschutz
Tierschutzorganisationen prangern die Haltung von Hochleistungs-Masthühnern an.Bild: observatoire du spécisme

Kritik an Masthühner-Zucht: Produzenten nehmen Konsumenten in die Pflicht

Eine Tierschutzorganisation wirft der Migros vor, Hühnerfleisch einer umstrittenen Zuchtrasse anzubieten. Auch andere Detailhändler bieten Fleisch der Rasse Ross 308 an. Die Begründung: Der Markt gebe es vor. Wie Konsumentinnen und Konsumenten dagegenhalten können.
01.09.2025, 17:1601.09.2025, 17:56
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann
Mehr «Wirtschaft»

Ein Video der Tierschutzorganisation Observatoire du spécisme soll Aufnahmen aus einem Waadtländer Mastbetrieb der Migros-Tochter Micarna zeigen. Bei den Hühnern, die im Video zu sehen sind, handelt es sich um die Rasse Ross 308, die für die Industrie gezüchtet wurde. Die Tiere erreichen in nur 35 Tagen das 50-Fache ihres Schlüpfgewichts. Die Organisation hat eine Petition gestartet und Anzeige eingereicht.

Kritik von allen Seiten

Dabei landet das Fleisch von Ross-308-Hühnern nicht nur in Migros-Läden. Gemäss SRF wird es auch bei Coop, Lidl oder Aldi verkauft. In Deutschland gab es beispielsweise gegen Edeka Vorwürfe, das umstrittene Fleisch im Sortiment zu haben.

Die Vorwürfe sind auch nicht neu. Grünen-Nationalrätin Meret Schneider hat diesbezüglich schon 2021 eine Motion eingereicht. Und im Rahmen der Massentierhaltungsinitiative, die 2022 abgelehnt wurde, gab es zudem eine entsprechende Kampagne. Im vergangenen Jahr hat die Tierschutzorganisation Sentience einen weiteren Aufruf gestartet, die Qualzucht zu stoppen.

Happige Vorwürfe gegen die Migros – wegen umstrittener Hühnerrasse-Zucht

Auch der Schweizer Tierschutz STS weist auf die Konsequenzen der Zucht von Masthühnern hin. Das rasante Wachstum der Hühner sei bedenklich. «Stellt man sich vor, dass ein normales Huhn erst nach rund vier bis fünf Monaten erwachsen und gleich schwer ist, so wird der eigentliche Unsinn dieser Züchtungen augenscheinlich. Denn die Masttiere sind eigentlich viel zu schwer für ihr Alter; sie können deshalb bei Mastende kaum mehr gehen und erleiden Herzinfarkte oder haben deformierte Gliedmassen», schreibt der STS.

Wirtschaft sieht Konsumentinnen und Konsumenten in der Pflicht

Gegenüber SRF erklärte die Migros, dass die Partnerbetriebe die Haltungsbedingungen gemäss Anforderungen des Tierwohlprogramms einhalten würden. Sollten diese angepasst werden, müsse dies in der Branche diskutiert werden, ergänzt der Migros-Sprecher.

Jacques Clément, Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Geflügelproduzentenverbands, erklärt gegenüber dem Newsportal: «Wenn man von uns verlangt, etwas anderes zu produzieren, werden wir das tun. Es ist eher der Markt, der diktiert.»

Bundesrat warnt vor Preiserhöhungen

Das wirtschaftliche Interesse spielt für die Produzenten also mit. Denn: «Man braucht deutlich weniger Futter für die Produktion eines Standardhuhns (wie Ross 308) als für ein Bauernhofhuhn.» Bei weniger schnell wachsenden Hühnern müssten Konsumentinnen und Konsumenten folglich mit einer Preiserhöhung von 20 bis 50 Prozent rechnen, erklärt Clément.

Ähnlich argumentierte der Bundesrat auf die Motion «Keine Qualzuchten in der Hühnermast» von Meret Schneider: «Ein Verbot des schnell wachsenden Mastgeflügels in der Schweiz würde zu einer Verteuerung des Geflügelfleischs führen.»

Die Konsumentinnen und Konsumenten hätten bereits die Möglichkeit, teureres Bio-Geflügel mit langsam wachsenden Rassen zu kaufen, wobei sie dieses Angebot noch nicht vollumfänglich ausschöpfen würden. Die Folge: «Eine Verteuerung des schweizerischen Pouletfleisches durch das vorgeschlagene Verbot würde daher voraussichtlich zu einem erhöhten Bedarf von – kostengünstigerem – importiertem Geflügelfleisch führen.»

white broiler chicken in a cage for meat business
Im Ausland gelten nicht die gleichen Tierschutzregeln.

Jedoch räumt der Bundesrat auch ein, dass das schnelle Wachstum bei Mastpoulets zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Er fügt an: «In der Geflügelbranche werden auch Mehrwertstrategien auf privater Basis entwickelt. Eine entsprechende Positionierung der langsam wachsenden Rassen am Markt und damit deren breiterer Einsatz könnte demnach bereits heute umgesetzt werden.»

Das können Konsumentinnen und Konsumenten tun

Der Ball liegt also auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Rund acht Prozent des Schweizer Mastgeflügels zählt zu den langsam wachsenden Linien. Wer auf Masthühner verzichten möchte, sollte sich gemäss dem Zürcher Tierschutz an ein paar Regeln halten:

  • Nur Label-Fleisch konsumieren (z. B. Bio Suisse)
  • Verzicht auf Import-Pouletfleisch
  • Weniger oft Fleisch essen (maximal 300 Gramm pro Woche)
  • Kleinere Portionen zubereiten
  • Nicht nur Brustfleisch verwenden, sondern auch Schenkel und Flügeli

Auch Eierproduktion steht in der Kritik

Hühner in der Schweiz leiden aber nicht nur des Fleisches wegen, auch die Eierproduktion wird von Tierschutzorganisationen regelmässig kritisiert, da sie für die Tiere ebenfalls gesundheitsgefährdend und schmerzhaft ist.

Rohe Eier sind in eine Eierverpackung gepackt, fotografiert in einer Kueche am Samstag, 29. Maerz 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Wer bei Eiern sicher gehen will, sollte sie direkt beim Produzenten kaufen.Bild: KEYSTONE

Dies zum Beispiel bei XL-Eiern. Laut Peta Schweiz werden diese mindestens 73 Gramm schweren Eier nur von Legehennen nach der ersten Mauser gelegt. Das sei für sie schmerzhaft. Solche Eier werden auch unter Labels verkauft. Wer auf solche verzichten möchte, sollte am besten auf den Konsum von Eiern verzichten oder sie direkt bei Halterinnen und Haltern kaufen, die nicht auf die Wirtschaftlichkeit, sondern mehr aufs Tierwohl achten.

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Transporter verliert Hühner auf Atobahn
1 / 7
Transporter verliert Hühner auf Atobahn
Chaos auf einer österreichischen Autobahn am Dienstagmorgen.
quelle: apa / fotokerschi.at/kerschbaummayr
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Optiqual»: Tierschutzorganisationen werfen Migros-Hühnerställen Tierquälerei vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
143 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Spektralist
01.09.2025 17:49registriert August 2025
Nicht wer es kauft, sondern wer es anbietet ist in erster Instanz verantwortlich.
Käufer*innen werden ja auch nicht für giftige Inhaltsstoffe in Kinderspielzeug "zur Verahtwortung" gerufen. Ich als Konsument kann unmöglich wissen, welche Rasse Hühnerfleisch in der Verpackung ist. Also muss es der Schlachter/Verkäufer entweder drauf schreiben (inkl. Strafe bei fehlender Deklaration) oder er darf es nicht anbieten.
Das Lobbying von der Wirtschaft in die Politik muss endlich aufhören.
18316
Melden
Zum Kommentar
avatar
Rethinking
01.09.2025 17:49registriert Oktober 2018
Die Wirtschaft schieben die Verantwortung IMMER auf die Konsumenten…

Aber wer hat ursprünglich damit begonnen? Die Wirtschaft

Wer macht dauernd Werbung zu billigen Fleisch? Die Wirtschaft

Wer ändert die Praxis nicht? Die Wirtschaft
13510
Melden
Zum Kommentar
avatar
The litterbox incident
01.09.2025 17:55registriert März 2025
"Die Kunden haben es in der Hand" - zumindest wo wir einkaufen (Ostschweiz) ist das eine Schutzbehauptung. Da gibt's artgerechtes Poulet gerade mal bei einem grossen Coop und gelegentlich im Lidl. In allen anderen Geschäften sucht man's vergebens. De facto können wir also zwischen Turbozucht und "kein Poulet" wählen.
Und Biofleisch hat den üblichen Fantasieaufschlag, der in keinem Verhältnis zu dem steht, was der Bauer mehr bekommt.
1035
Melden
Zum Kommentar
143
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Jeder 5. will eine KV-Lehre machen – doch KI bedroht die Büro-Jobs
Gilt die Regel noch, dass eine kaufmännische Ausbildung der Universalschlüssel für die Berufswelt ist? Ein Bildungsforscher hat einen Rat für Lehrstellensuchende.
Es riecht nach Blumen und Popcorn. Das Rattern eines Glücksrades vermischt sich mit Hammerschlägen und dem Stimmengewirr von Hunderten Jugendlichen. An der Ostschweizer Bildungsausstellung OBA auf dem Olma-Gelände in St. Gallen können sich seit dieser Woche Oberstufenschüler verschiedene Berufe anschauen: vom Hochbauzeichner über die Kaminfegerin bis zum Schweizergardisten.
Zur Story