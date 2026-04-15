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Anthropic holt Novartis-CEO Narasimhan in den Verwaltungsrat

Vas Narasimhan, Chief Executive Officer, Novartis, Switzerland, speaks during a panel discussion during the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Thursday, Janua ...
Vas Narasimhan wird Mitglied des Anthropic-Verwaltungsrates. Bild: KEYSTONE

Anthropic holt Novartis-CEO Narasimhan in den Verwaltungsrat

15.04.2026, 10:3615.04.2026, 10:36

Das amerikanische KI-Unternehmen Anthropic hat Vas Narasimhan, den CEO des Pharmakonzerns Novartis, in den Verwaltungsrat berufen. Das Aufsichtsgremium der Firma hinter dem Chatbot Claude umfasst damit nun sieben Mitglieder.

Die Ernennung erfolgte durch den sogenannten Long-Term Benefit Trust, wie das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges Gremium ohne finanzielle Beteiligung. Es überwacht die langfristige Ausrichtung von Anthropic und soll sicherstellen, dass die KI-Entwicklung im Einklang mit der öffentlichen Mission steht.

Mit Narasimhans Berufung stellen die vom Trust ernannten Mitglieder nun die Mehrheit im Board, hiess es weiter. Bereits im Februar hatte der Trust den früheren Microsoft- und GM-Manager Chris Liddell in den Verwaltungsrat berufen. Er war in der ersten Trump-Regierung als stellvertretender Stabschef für die Koordination der Politik im Weissen Haus tätig.

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Narasimhan erklärte in dem Communiqué, KI beschleunige bereits die schwierigsten wissenschaftlichen Herausforderungen im Gesundheitswesen, von einem tieferen Verständnis von Krankheiten bis zur Entwicklung besserer Medikamente. Und er fühle sich geehrt, dem Verwaltungsrat beizutreten.

Hintergrund der Verstärkung des Verwaltungsrats durch Narasimhan ist laut einem Bericht des «Wall Street Journal» ein möglicher Börsengang, der noch in diesem Jahr erfolgen könnte, sowie der geplante Ausbau des Geschäfts im Gesundheitsbereich. So hat Anthropic laut einem Medienbericht unlängst das Biotech-Startup Coefficient Bio für 400 Millionen Dollar übernommen.

Anthropic unterhält in Zürich seit Herbst 2024 eine von nur drei europäischen Niederlassungen. Das Schweizer Team soll gegenwärtig ausgebaut werden. Im globalen Wettstreit um Spitzenleute im Bereich der künstlichen Intelligenz bietet das Unternehmen gemäss einer Stellenanzeige einen Jahreslohn zwischen 280'000 bis 680'000 Franken. (awp/sda)

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