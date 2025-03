Bild: Shutterstock

MoneyTalks

Krisensicher investieren: 5 Tipps für dein Vermögen

Spannungen sorgen für Unsicherheit. Wie kannst du dein Geld schützen und trotzdem chancenreich investieren? Hier sind fünf Tipps, um dein Portfolio krisenfest aufzustellen.

Olga Miler Folge mir

Ein Tweet von Trump – und schon fahren die Märkte Achterbahn. Handelszölle, verbaler präsidialer Schlagabtausch im Weissen Haus und schwächere Wirtschaftsdaten schüren Unsicherheit. Der S&P 500, der Index der grössten amerikanischen Unternehmen, hat bis Ende Februar fast alle Gewinne des Jahres 2025 eingebüsst, nur um am letzten Freitagabend plötzlich wieder anzuziehen.

NVIDIA veröffentlichte letzte Woche starke Quartalszahlen und übertraf viele Erwartungen – trotzdem ging der Aktienkurs kurz darauf auf Talfahrt und zusammen mit anderen Tech-Werten der Nasdaq. Kritische Stimmen werden laut, dass eine grosse Korrektur bis zu 40% im S&P 500 bevorstehe. Renommierte Investoren wie Warren Buffett sollen entsprechend auch grosse Cash-Reserven halten. Entspanntes Investieren sieht anders aus.

In der Schweiz geht es etwas gemütlicher zu: Der Schweizer Leitindex SMI knackte erstmals die 13'000-Punkte-Marke, doch der Höhenflug hielt nicht lange. Wie kannst du dein Vermögen in so einem dynamischen Umfeld schützen? Und wo ergeben sich jetzt Chancen? Ideen und Tipps dazu findest du hier.

Was passiert jetzt?

Die globale Wirtschaft steht vor mehreren Herausforderungen:

Geopolitische Spannungen: Konflikte in verschiedenen Regionen der Welt sorgen für Unsicherheit auf den Märkten. Allen voran geht natürlich die Eskalation oder der misslungene Versuch der Beendigung der Krise in der Ukraine.



Zölle und Handelskonflikte und Zölle: Steigende Zölle verteuern den internationalen Handel, was besonders exportabhängige Unternehmen und importierende Verbraucher trifft. Produkte werden teurer, weil Unternehmen höhere Kosten oft an die Kund:innen weitergeben. Das kann die Inflation ankurbeln und den Konsum bremsen. Zudem können Zölle Handelsbarrieren weitere ankurbeln, so im Sinn von «wie du mir, so ich dir».

Schwächere Wirtschaftsindikatoren: Neuere Zahlen aus der USA zeigen, dass sich die Konsumentenstimmung rapide verschlechtert hat. So fiel Ende Februar der Consumer Confidence Index fiel um 7,0 Punkte auf 98,3 und verzeichnete damit den grössten monatlichen Rückgang seit August 2021. Im Januar wurden zwar 143'000 neue Jobs geschaffen, dies ist jedoch weniger, als die von Ökonomen erwarteten 170'000 Stellen. Zudem stiegen in der letzten Februarwoche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker gestiegen sind als erwartet auf 242.000, ein Anstieg um 22.000 gegenüber dem revidierten Wert der Vorwoche von 220.000.

Inflation: Während in der Schweiz die Inflation weitestgehend unter Kontrolle scheint, ist sie in Europa mit 2.5% weiter sinkend und in den USA mit 3% gegenüber Dezember leicht angestiegen. In beiden Fällen jedoch noch von der von den Zentralbanken anvisierten 2% Marke entfernt. Steigende Preise belasten Verbraucher und Unternehmen gleichermassen.

Sollte die Inflation sogar steigen, dann könnten die von der Wirtschaft und Finanzmärkten sehr begrüssten Zinssenkungen ausbleiben oder sogar wieder Zinserhöhungen seitens der Zentralbanken stattfinden, was sich zumindest kurzfristig negativ auf die Aktienmärkte auswirken könnte.

Trotz dieser Unsicherheiten gibt es positive Signale und neue Möglichkeiten, hier nur zwei Beispiele als Illustration:



Innovationskraft: Unternehmen investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So hat z.B. die Europäische Union hat im Februar 2025 die InvestAI-Initiative gestartet, um 200 Milliarden Euro in die künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Ein Teil dieser Summe, 20 Milliarden Euro, ist für den Aufbau von KI-Gigafabriken vorgesehen, die die Entwicklung komplexer KI-Modelle ermöglichen sollen. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, Europa als führenden Kontinent im Bereich der KI zu etablieren.·

Nachhaltigkeit: Es gibt einen globalen Trend hin zu umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Geschäftsmodellen. So soll z.B. der Markt für Klimatechnologien von 37,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 220,3 Milliarden US-Dollar bis 2035 ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 24,6% entspricht.

News sind Sauerstoff der Finanzmärkte – zumindest kurzfristig. Eine einzige Schlagzeile kann die Kurse nach oben treiben oder abstürzen lassen. Bei der dynamischen Kommunikationskultur von Donald Trump führt dies im Moment zu einem dynamischen Marktverhalten, bei welchem die Aktienmärkte kurzfristig sehr sensitiv reagieren. So ging z.B. der S&P 500 am Freitag, 28. Februar zuerst einmal schnell in den Keller, nur um dann am gleichen Tag 1.6% zuzulegen als die Jobzahlen der neugeschaffenen Jobs kommuniziert wurden. Hier sind Tipps, wie du dieses Umfeld für deine Anlagen nutzen kannst und einen kühlen Kopf bewahrst.

5 Tipps für deine Anlagen

1. Diversifiziere dein Portfolio

Streu dein Risiko – dieser altbekannte Börsentipp war noch nie so wichtig wie heute. Wenn du dein Vermögen breit aufstellst, kannst du Marktschwankungen besser abfedern.

Geografische Streuung: Nur in eine Geografie investiert oder USA übergewichtet? Vielleicht ist es an der Zeit, dein Depot mit anderen Geografien, z.B. Asien, Japan, Indien oder Europa zu ergänzen. Laut einer Studie von Morningstar vom Januar 2025 sind US-Aktien derzeit um etwa 6% überbewertet, während europäische Aktien etwa 5% unterbewertet sind.

Verschiedene Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und einen kleinen Teil Krypto (z.b. 5% Bitcoin und/oder Ethereum) – eine gute Mischung sorgt für Stabilität. Viele Menschen holen sich derzeit Gold ins Portfolio, für alle, die Gold nicht physisch halten möchten eignen sich Gold ETFs und für diejenigen, denen Nachhaltigkeit ebenfalls ein Anliegen ist, könnte z.B. das ZKB Tracker Zertifikat auf Traceable Gold (ISIN CH0506577433) einen Blick Wert sein.

2. Setze auf krisenresistente Branchen

Einige Unternehmen kommen besser durch wirtschaftlich turbulente Zeiten als andere. Defensive Branchen sind stabiler und weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen.

Dazu eignen sich Branchen wie der Gesundheitssektor, Basiskonsumgüter, Versorger und Infrastruktur, z.B. Energieunternehmen. In diesen Branchen dann auf eher sichere Werte setzen.

Für alle, die sich vor allem für Schweizer Unternehmen interessieren, gibt es verschiedene Indizes, die du nutzen kannst, entweder als Direktanlage, oder als Inspiration um interessante Unternehmen zu finden: der Obermatt Pearls Index (ISIN CH1272476750) wählt gezielt Schweizer Unternehmen nach 4 Kriterien aus, weiter gibt es den F&W Swiss 50 (ISIN DE000SL0GLS0).

3. Qualität vor Risiko – Investiere in solide Unternehmen

Jetzt ist nicht die Zeit für spekulative Zocks. Setze lieber auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten:

Geringe Verschuldung – Schuldenfreie Unternehmen haben mehr finanzielle Flexibilität.

– Schuldenfreie Unternehmen haben mehr finanzielle Flexibilität. Konstante Dividenden – Unternehmen mit langer Dividendentradition zeigen Stabilität.

– Unternehmen mit langer Dividendentradition zeigen Stabilität. Marktführerschaft – Wer in seiner Branche führend ist, hat Wettbewerbsvorteile.

Branchenführer findest du auf verschiedenen Plattformen im Vergleich. Für deine Analyse kannst du beispielsweise stockrover.com, investing.com oder morningstar.ch nutzen, um dir ein umfassendes Bild zu machen.

Eine Möglichkeit ist auch eine Investition in den Swiss Market Index (SMI), der die 20 grössten Schweizer Unternehmen umfasst. Allerdings wird der Index stark von Nestlé, Roche und Novartis dominiert. Für eine breitere Streuung und ausgewogenere Gewichtung sind daher breiter gefasste Indizes oft die ausgewogenere bessere Wahl.

Für alle, die gar nicht selbst aussuchen wollen, gibt es eine Menge an Onlinevermögensverwaltern, welche dir ein Portfolio zusammenstellen. Einen Vergleich findest du auf moneyland.ch.

4. Nutze die Zukunft als Investment Chance mit Megatrends

Megatrends sind langfristige Entwicklungen, die ganze Branchen und Gesellschaften verändern – und genau hier liegen die grössten Chancen für zukunftssichere Investments. Technologische Innovationen, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel, Zukunft von Gesundheit, Cybersicherheit, neue Formen der Mobilität und Künstliche Intelligenz sind nur einige der Treiber, die in den kommenden Jahrzehnten Wirtschaft und Märkte prägen werden. Du kannst aber auch gezielt auf aufstrebende Branchen setzen, von Defense bis hin zu E-Gaming.

Wenn du dein Portfolio langfristig absichern willst, solltest du nicht nur auf klassische Unternehmen setzen, sondern gezielt in zukunftsweisenden Trends investieren – sei es durch Themen-ETFs, Fonds oder Einzelaktien führender Unternehmen in diesen Bereichen. Inspiration dazu findest du z.B. auf Swissquote Themes Trading welches eine breite Palette an konkreten Ideen liefert, von E-Mobility bis Biotech Revolution.

Für alle, die sich die eigene Recherche sparen möchten, könnte der brandneue Smart All World ETP von Maverix (ISIN CH1353016715) eine interessante Option sein. Dieser breit aufgestellte globale Index kombiniert gezielt 11 Megatrends mit Rohstoffen der Zukunft und nachhaltigen Anlagethemen in einem einzigen Produkt.

5. Halte Cash-Reserven für Chancen bereit und sichere dich gegen Turbulenzen ab

Manchmal ist weniger mehr – gerade, wenn Märkte stark schwanken. Eine gewisse Menge an Liquidität ermöglicht es dir, bei Kursrückgängen günstig nachzukaufen.

Kurzlaufende Anleihen: Sichere, kurzfristige Investments mit stabilen Renditen. Anlegen kannst du z.B. mit Bond ETFs von iShares, SPDR, Vanguard. Eine breite Palette vonüber 480 verschiedenen ETFs findest du z.B. auf justetf.com.

Geldmarkt-ETFs: Als Alternative zu klassischen Sparkonten können diese ETFs allenfalls interessant sein, allerdings hat mein Blick auf das Angebot bei justetf.com keine wirklichen Winners identifizieren können (Stand 3. März).

Prüfe Währungsabsicherungen und währungsgesicherte ETFs.

Erwäge hedgingfähige Strategien, etwa mit Optionen, Covered Calls, oder mache dich mit strukturierten Produkten wie Barrier Reverse Convertibles (BRCs) vertraut, welche mit ihrem Barriereschutz und oftmals fixem Coupon gerade in dynamischen Zeiten auch interessante Möglichkeiten bieten können.

Die Märkte sind derzeit volatil, doch Studien zeigen immer wieder: Langfristiges, diszipliniertes Investieren mit breit diversifizierten und kostengünstigen Produkten war bislang die erfolgreichste Strategie.

Wie schützt ihr euer Vermögen in diesen turbulenten Zeiten? Passt ihr eure Strategie an oder bleibt ihr konsequent auf Kurs? 💸

Olga Miler ... ... war über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem hat sie dort das Frauenförderungsprogramm und den UBS Gender ETF aufgebaut. Danach gründete sie den unabhängigen Finanzbilder SmartPurse, eine Plattform, auf der sie digitale Kurse und Workshops zum Thema Finanzen anbietet. Seit fünf Jahren schreibt Miler den Blog «MoneyTalks», jüngst erschien ihr erstes Buch «Rich, Richer...Me!», ein humoristischer Finanzratgeber, im Beobachter Verlag.