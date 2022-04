bild: shutterstock

Warum du auch beim Anlegen auf bunte Ostereier setzen solltest

Was bringt es dir, vielfältig anzulegen? Über die Vor- und Nachteile der Diversifikation

Olga Miler Folgen

Ostern steht vor der Tür. Jedes Jahr, wenn ich für meine Jungs für den Ostersonntag die Eiersuche vorbereite, denke ich an diesen Spruch: Dass beim Anlegen «nicht alle Eier in einen Korb gelegt werden sollen». Über die Vorteile und Limitationen von Vielfalt beim Anlegen und damit verbundene Portfolio-Verteilung (Allokation) gibt es eine Menge an Fachliteratur und Theorien. Hier ein paar Tipps zum Thema «Diversifikation» – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und eher als Gedankenanstoss und zum Schmunzeln gedacht. 😊

Was heisst «nicht alle Eier in einen Korb legen»?

Um ehrlich zu sein, hat mich diese Aussage immer etwas verwirrt, weil ich mir das sehr umständlich vorstelle, zum Markt zu gehen und mehrere Körbe mit Eiern heimzutragen. Wenn mir ein Korb runterfällt, ok, dann hab ich noch einen anderen und die Hälfte ist gerettet. Aber wenn ich z.B. aus Versehen total schlechte oder abgelaufene Eier einkaufe, dann ist es doch egal, ob sie in einem Korb liegen oder in mehreren, unbrauchbar sind sie trotzdem.

Bei der sogenannten Diversifikation beim Anlegen geht es darum, dass du dein Geld auf verschiedene Anlagen so verteilst, dass du eine für dich möglichst gute Mischung aus Risiko und Rendite erreichst. Das geht am besten, wenn du nicht all dein Geld auf ein Pferd oder eine Karte setzt, sondern eben mehrere Favoriten im Rennen hast, falls einem der Schnuuf ausgeht.

Noch idealer ist es, Anlagen im Portfolio zu haben, die sich oft gerade dann gut entwickeln, wenn etwas anderes eher weniger gut läuft (negative Korrelation). Gold und Aktien sind so ein Beispiel, historisch gesehen gehen die Goldpreise hoch, wenn die Unsicherheit auf den Aktienmärkten gross ist und die Kurse fallen, weil Gold als sogenannter «sicherer Hafen» gilt – fallen die Aktienkurse, wollen alle plötzlich Gold und die Goldpreise steigen. Hast du beides im Portfolio, dann hilft bei schlechten Aktienkursen das Gold, deine Gesamtrendite zu verbessern und die fallenden Kurse der Aktien teilweise auszugleichen und mindert so das Risiko für dein Portfolio.

Was kann dir Diversifikation bringen?

Da niemand von uns eine Kristallkugel hat, um die Zukunft vorauszusagen und die zukünftigen Gewinner mit Sicherheit zu bestimmen (schön wär’s!), hilft Diversifikation vor allem, wenn deine Anlage langfristig ausgelegt ist, beim Vermögensaufbau.

Vorteile:

Du vermeidest grosse Schwankungen deines Portfolios nach oben oder unten.

deines Portfolios nach oben oder unten. Du kannst Verluste teilweise oder vielleicht sogar ganz ausgleichen .

teilweise oder vielleicht sogar ganz . Langfristig trägt die Vielfalt zur Rendite bei, so haben z.B. (etwas ältere) Studien an 82 grösseren Pensionsfonds in England gezeigt, dass die Portfolio-Allokation 91.5% der erwirtschafteten Rendite erklärt hat (Gary Brinson, Brian Singer, Gilbert Beebower).

Mögliche Grenzen und Nachteile:

Vielfältig anzulegen bringt kurzfristig nicht unbedingt die grösste Rendite . Hast du eine glückliche Hand, dann kannst du mit einem Treffer möglicherweise mit deinen Favoriten mehr Gewinn erzielen. Wenn du wie z.B. berühmte Investoren wie Warren Buffett viel Zeit und Kenntnis der Branche und der Unternehmen hast, dann kann das funktionieren, auch nur auf weniger Pferde zu setzen. Aber Studien haben gezeigt, dass die wenigsten Investor:innen konsistent und über lange Zeit immer ein glückliches Händchen haben , zudem nimmt die Recherche der einzelnen Anlagen viel Zeit in Anspruch und kann auch höhere Kosten nach sich ziehen.

. Hast du eine glückliche Hand, dann kannst du mit einem Treffer möglicherweise mit deinen Favoriten mehr Gewinn erzielen. Wenn du wie z.B. berühmte Investoren wie Warren Buffett viel Zeit und Kenntnis der Branche und der Unternehmen hast, dann kann das funktionieren, auch nur auf weniger Pferde zu setzen. Aber Studien haben gezeigt, , zudem nimmt die Recherche der einzelnen Anlagen viel Zeit in Anspruch und kann auch höhere Kosten nach sich ziehen. Zu viel Diversifikation kann zu verwässerten Gewinnen führen , verschiedene Daten haben gezeigt, dass z.B. bei Aktien ab 15-30 Titeln kaum noch zusätzliche positive Diversifikationseffekte auftreten. Oder anders angeschaut, breit diversifizierte Portfolios tendieren dazu, wie der Markt selbst zu rentieren, aber auch nicht unbedingt besser.

, verschiedene Daten haben gezeigt, dass z.B. bei Aktien ab 15-30 Titeln kaum noch zusätzliche positive Diversifikationseffekte auftreten. Oder anders angeschaut, breit diversifizierte Portfolios tendieren dazu, wie der Markt selbst zu rentieren, aber auch nicht unbedingt besser. Wenn du viele verschiedene Anlagen hast, steigt der zeitliche Aufwand, alles zu überwachen und zu verwalten , das Portfolio, wenn notwendig auszubalancieren, und die Kosten können steigen.

, das Portfolio, wenn notwendig auszubalancieren, und die Kosten können steigen. Um sich möglichst vielfältig anzulegen, kann es passieren, dass du in Sachen oder Produkte anlegst, die du weniger verstehst und die dann vielleicht unbekannte Risiken und/oder Kosten bergen .

. Der positive Effekt kann in sehr unsicheren oder unerwarteten Zeiten teilweise zunichte gemacht werden, wenn sich plötzlich Anlagen anders verhalten, z.B. wenn bei fallenden Aktienkursen der Goldpreis plötzlich unerwartet auch fallen würde.

Wie du deine Anlagen diversifizieren kannst

Um deine Anlage vielfältig zu gestalten, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, z.B.:



Unterschiedliche Anlagekategorien/Klassen nutzen: Aktien, Obligationen, Immobilien, Rohstoffe etc., da sich diese in Bezug auf Rendite und Risiko unterschiedlich verhalten und so das Risiko von z.B. Aktien reduziert werden kann.



Verschiedene Regionen, Länder und Währungen kombinieren: Am bekanntesten sind z.B. Aufteilungen in entwickelte Länder und Schwellenländer.



Auf verschiedene Branchen setzen: Cybertech, Gesundheit, Bildung, Gebrauchsgüter, Finanzen - was das Herz begehrt. Diejenigen, welche eine oder wenige Branchen bevorzugen, können auch innerhalb der Branche auf verschiedene Unterkategorien oder Geografien setzten.



Bei Aktien z.B. auf grosse und kleinere Unternehmen setzten: z.B. Unternehmen auswählen, die eine grosse Marktkapitalisierung haben (Large Caps), wie z.B. ABB, Geberit, Nestlé, Novartis oder Tech Giganten wie Apple, Alphabet etc. und/oder auf Mid und Small Cap Unternehmen setzen, solche, die ein spannendes Geschäftsmodell haben, aber eine tiefere Kapitalisierung. Eine Liste der Schweizer Unternehmen findest du bei SIX.

Für alle, die das alles nicht selber heraussuchen und verwalten wollen, eignen sich Fonds/ETFs etc. Und wer es breit diversifiziert angehen möchte ohne viel Aufwand, der nimmt z.B. einen Welt ETF. Wer gerne selber Hand anlegt oder ein Last-Minute-Ostergeschenk sucht - Bücher zum Thema, z.B. Souverän Investieren mit ETFs und Indexfonds von Gerd Kommer, der Klassiker von Harry M. Markowitz: Portfolio Selection - Die Grundlagen der optimalen Portfolio-Auswahl.

Um bei den Ostereiern zu bleiben: Mit bunten Eiern im Korb, umso schöner ist er anzuschauen. Und wenn statt nur hartgekochte Eier, auch noch Schokohasen und Zuckereier dabei sind, dann ist auch die Chance grösser, dass alle in der Familie was finden, woran sie sich freuen können.

Und für alle professionellen Ostermuffel gibt es immer noch Warren Buffets berühmten Spruch: «Viele große Vermögen auf der Welt wurden durch den Besitz eines einzigen wunderbaren Unternehmens gemacht. Wenn man das Geschäft versteht, muss man nicht sehr viele davon besitzen.»

Mal schauen, wer am Ende das schönere Osterfest hat! 😉

