Mit diesen Geschenkideen wirst du nachhaltig Eindruck machen

Keine Lust auf den jährlichen Shoppingrummel oder noch auf der Suche nach originelleren Geschenken als sie im (Online) Shop zu finden sind? Mit diesen Ideen startest du an Weihnachten nachhaltig durch.

Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich mag Dezember sehr. Die Weihnachtszeit bringt immer schöne Kindheitserinnerungen hoch. Die Grosseltern hatten rote Äpfel am Baum hängen. Es wurde viel gegessen und gelacht. Wir Kinder warteten vorfreudigst im Zimmer bis wir das Glöckchen hörten - das Zeichen, dass das Christkind die Kerzen angezündet und die Geschenke unter den Baum gelegt hat. Bei vielen von uns sind es die eigenen Erinnerungen, die uns dazu bewegen, auch unseren Liebsten ein unvergessliches Weihnachtsfest auszurichten und sie am Fest der Liebe reich beschenken zu wollen.

Doch was bedeutet reich beschenken eigentlich? Muss es Gold, Weihrauch und Myrrhe sein – bzw. was heutigen Kostbarkeits-Massstäben entspricht – oder sollte es eher ein nachhaltiges Geschenk sein? In Studien gaben drei von vier Personen an, dass für sie Nachhaltigkeitsaspekte beim Kauf von Geschenken und beim Feiern des Weihnachtsfestes eine Rolle spielen (EY). Für alle, die vielleicht keine oder wenig Lust auf den Weihnachtswühltisch haben, hier ein paar alternative Ideen für nachhaltiges, reiches Beschenken, dass euch null-komma-gar-nichts kostet und den Beschenkten und euch selbst viel Freude bereiten kann.

Was heisst «reich» beschenken?

Gemäss der EY Weihnachtsumfrage geben wir durchschnittlich 334 Franken für Weihnachtsgeschenke aus. Oft wird der materielle Wert eines Geschenks mit Liebe und Wertschätzung gleichgesetzt. Könnte ein Geschenk, das nichts kostet, also Gefahr laufen, falsche Signale zu senden? Kurzer Blick zu den Kindern, da nehmen wir – alle Jahre wieder – die selbstgezogenen Kerzen und Fimo-Schlüsselanhänger freudigst entgegen.

Und genau das ist der springende Punkt. Der Akt des Schenkens ist mindestens so wichtig wie der Akt des Beschenktwerdens. Wurden die Hirten damals weggewiesen? Denkste. Beim Schenken zählt das Zusammensein – das gemeinsame Erleben eines freudigen Moments.

Das bestätigt auch der Soziolge Michael Norton in seinem Buch «Happy Money», wonach Geld uns dann am glücklichsten macht, wenn wir uns dafür neue Erfahrungen ermöglichen oder damit Zeit verschaffen. Reich beschenken kann also nicht nur bedeuten einen hohen materiellen Wert in Form eines Geschenks zu überreichen, sondern dich mit deinen Liebsten beim Schenken auseinanderzusetzen.

Was heisst «nachhaltig» beschenken?

Bei der Auswahl der Geschenke darauf zu achten, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Künftige Erdenkinder sollen sich auch an einer Bescherung unterm Weihnachtsbaum erfreuen – dieser dann ideal in Form eines durch erneuerbare Energien gespiesenen Hologramms, es sei denn, du verzichtest ganz auf den Baum, so wie dies der WFF empfiehlt.

Herauszufinden, wie nachhaltig dein Geschenk wirklich ist, braucht etwas Recherche, da jedes Produkt abhängig vom Hersteller grosse Unterschiede ausweisen kann. Hilfreich ist sicher lokale Fabrikation, Bio-Gütesiegel, unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt, aus abbaubaren Materialien etc. – für alle, die gerne nachschauen möchten, welchen Umwelteinfluss das gewählte Geschenk haben könnte, kann dies z.B. mit der Codecheck App direkt beim Einkaufen machen.

Zeit ist – abgesehen von Deiner persönlichen Lebensuhr – geschätzt unendlich. Du nimmst einer zukünftigen Generation gar nix weg, wenn Du Zeit schenkst. Somit der klare Testsieger.

Tipps wie du aus Zeit originelle Geschenke zauberst

Schenk Zeit, schenk Aufmerksamkeit, schenk Erledigungen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dein 14-jähriger Götti-Bub liebt Horror- und Schauergeschichten? Dann lade ihn zur Übernachtung ein und mach zu Mitternacht einen Spaziergang auf dem Friedhof mit Geistergeschichte. Deine Mutter hat einen Riesengarten? Schenk 3 Samstage Unkrautjäten und Anpflanzen im Frühling, fröhliches Geplauder inklusive. Dein Grossvater hat dir früher Gutenacht-Geschichten vorgelesen und lebt heut im Altersheim? Revanchiere dich und erzähl ihm jede Woche eine Kurzgeschichte.

Zeit schenken kannst du auf verschiedene Weise, z.B.:

Gemeinsames Erlebnis wie Übernachtung, Ausflug.

wie Übernachtung, Ausflug. Übernimm eine Aufgabe , die der andere gar nicht gern macht, z.B. Altglas entsorgen, Rasen mähen, Fahrrad putzen.

, die der andere gar nicht gern macht, z.B. Altglas entsorgen, Rasen mähen, Fahrrad putzen. Schenke deine Fähigkeiten in einem Mini-Workshop oder Geschenk. Wenn du etwas besonders gut kannst wie kochen, malen oder musizieren.

Wie habt ihr es mit dem Schenken? Seid Ihr mutig genug, euch mit euren Liebsten auseinander zu setzen und einen kostbaren, unvergesslichen Moment zu schaffen? 🎁

