Passagiere sind «Geiseln der Inkompetenz und Arroganz» – Bulgari-CEO schiesst gegen Swiss

Babins Post muss bei seinen Linkedin-Kontakten einen Nerv getroffen haben, denn viele von ihnen schilderten daraufhin unter seinem Post ihre eigenen Negativerlebnisse. Darunter waren mehrere Manager, ebenfalls aus der Uhrenbranche. So schrieb ein Manager von Watchmakers United: «Mercedes, Apple, Swiss. Die Liste der grossen Unternehmen, die in letzter Zeit wegen schlechten Kundendiensts im Rampenlicht stehen, ist lang. Das Lustige daran ist, dass sie alle kommunizieren, wie sie den besten Service für die anspruchsvollen Kunden von heute bieten.»

Tatsächlich könnte die Tirade des Bulgari-Chefs nicht von irgendwo herrühren. Wie die «Handelszeitung» schreibt, gehört ausgerechnet die Schweizer Airline Swiss laut einer Rangliste von Flightright in Bezug auf Pünktlichkeit zu den schlechtesten Europas. So schreibt die Zeitung:

Dann zitiert Babin ein weiteres Negativbeispiel aus seiner Vergangenheit, bei dem er trotz langer Vorausbuchung nur auf die Warteliste gesetzt worden sei. Erst die Androhung mit einem Medienskandal habe dazu geführt, dass er am Ende doch seine Plätze erhalten habe. All das führt Babin zur Konklusion, dass die Swiss «mittlerweile gleich schlimm» sei wie Easyjet.

«Wenn sich Bulgari so verhalten würde, wäre das Unternehmen in Schwierigkeiten», führt Babin in dem Post weiter aus. Anlass zur Wut ist dabei offenbar die Praxis der Schweizer Airline, kurzfristig Flüge zu stornieren, ohne dabei eine andere Lösung anzubieten. Und dies, obwohl er den Status eines «Senators auf Lebenszeiten» habe. (So werden Vielflieger genannt, die im Besitz von über 40'000 sogenannter Qualifikationspunkte sind – noch deutlich mehr als ein «Frequent Traveller auf Lebenszeit».)

Bystronic will weltweit 500 Stellen abbauen – in Niederönz BE fallen 80 Stellen weg

Der Maschinenhersteller Bystronic will im Rahmen seines Restrukturierungsprogramms weltweit 500 Stellen abbauen. Am Stammsitz in Niederönz BE sollen rund 80 Stellen wegfallen. Das Unternehmen hatte bereits vor rund zwei Wochen tiefgreifende Massnahmen angekündigt.