Migros-Genossenschaft: Mitarbeitende bekommen besseren Zins

Migros-Pensionskasse «sehr gut aufgestellt»: Mitarbeitende bekommen deshalb besseren Zins

15.12.2025, 10:5115.12.2025, 10:51

Die Angestellten des Detailhandelsriesen Migros können sich über eine grosszügige Verzinsung ihrer Altersguthaben freuen. Für das Jahr 2025 wurde ein Zinssatz von 7,25 Prozent festgelegt.

Die Migros-Pensionskasse (MPK) sei finanziell sehr gut aufgestellt, teilte der Genossenschafts-Bund am Montag mit. Davon profitierten nun auch die Versicherten und die Rentenbezüger. Gleichzeitig würden die laufenden Alters-, Hinterlassenen-, Invaliden- und Kinderrenten um 1,5 Prozent erhöht.

Die Restrukturierungen innerhalb der Migros-Gruppe führten zuletzt zu Teilliquidation, die rund drei Prozent des Vermögens der Pensionskasse betrafen. Gleichwohl lag das Gesamtvermögen der MPK per Ende Oktober dank solider Renditen mit 29,8 Milliarden Franken leicht über dem Vorjahreswert. Bis Ende Oktober wurde eine Performance von 5,7 Prozent erzielt. (leo/sda/awp)

