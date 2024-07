Die SNB schreibt im ersten Halbjahr hohen Gewinn – Ausschüttungen dennoch unwahrscheinlich

Letztes Jahr beispielsweise hatte die Nationalbank im ersten Quartal ebenfalls einen hohen Gewinn eingefahren (26,9 Mrd.), musste dann aber zum Jahresabschluss einen Verlust von 3,2 Milliarden Franken ausweisen. Das Ergebnis kann wegen der hohen Abhängigkeit von den Finanzmärkten allerdings in beide Richtungen stark ausschlagen. (awp/sda)

Eine Ausschüttung an Bund und Kantone ist trotz des hohen Gewinns der SNB im ersten Halbjahr aus heutiger Sicht weiter sehr unsicher. Die SNB müsste laut den Ökonomen der UBS für eine Minimalausschüttung einen 2024er-Gewinn von mindestens 65 Milliarden erzielen, für eine Maximalausschüttung müsste er gar mehr als 105 Milliarden betragen.

Während die Nationalbank im Semester auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 49,3 Milliarden erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 12,2 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte dagegen ein Verlust von 4,5 Mrd Franken.

Die Schweizerische Nationalbank verkündete am Mittwoch einen hohen Gewinn. Bild: keystone

