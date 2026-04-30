sonnig
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Freizeit in der Schweiz wird teurer –vor allem Flugreisen und Haustiere

Freizeit in der Schweiz wird teurer – Flugreisen und Haustiere sind Preistreiber

Flugreisen und Pauschalferien haben sich im März in der Schweiz erneut verteuert.
30.04.2026, 07:4130.04.2026, 07:41

Laut dem Freizeit-Preisindex des Vergleichsdienstes Comparis stiegen die Preise gegenüber dem Vormonat um 3,9 beziehungsweise 5,2 Prozent.

epa05508730 An Airbus A330-343 of the Swiss International Air (C) is flanked by an Air Canada plane (R) and a Middle East Airline (MEA) plane from Lebanon (L) at the Geneva Airport, in Geneva, Switzer ...
Fliegen wurde jüngst deutlich teurer.Bild: EPA/KEYSTONE

Im Fünfjahresvergleich fällt der Anstieg noch deutlicher aus: Die Preise für Pauschalreisen legten um 33 Prozent zu, jene für den Luftverkehr gar um 77 Prozent, wie Comparis am Donnerstag mitteilte. Der Freizeit-Preisindex misst die Preisentwicklung in den Bereichen Freizeit, Kultur, Gastronomie und Reisen.

Comparis begründet den Anstieg mit hoher Nachfrage, Kapazitäts- und Personalmangel sowie höheren Energie-, Material- und Treibstoffkosten. Zusätzlichen Druck erzeugten die seit dem Iran-Krieg stark gestiegenen Kerosinpreise. «Fliegen wird noch teurer», so Comparis.

Auch Ausgaben rund um Haustiere verteuerten sich weiter. Tierärztliche Leistungen kosteten im März 2 Prozent mehr als im Vormonat. Im Fünfjahresvergleich stiegen die Preise für tierärztliche Behandlungen um 13 Prozent.

Besonders stark von der Teuerung betroffen waren Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren. Sie verzeichneten innert Jahresfrist eine Preissteigerung von 1,4 Prozent. Bei Paaren mit Kindern fiel die Teuerung mit 0,7 Prozent am tiefsten aus.

Günstiger wurden im März dagegen unter anderem die Parahotellerie, die Automiete und das Carsharing. Der gesamte Freizeitwarenkorb verteuerte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Pressefreiheit in den USA auf historischem Tief – so ist die Lage in der Schweiz
Die Pressefreiheit weltweit hat laut Reporter ohne Grenzen einen historischen Tiefstand erreicht. Die Lage in der Schweiz hingegen stuft die Organisation als «eher gut» ein. Das Land verbesserte sich in der jährlichen Rangliste um einen Platz – auch wegen des Rückfalls Portugals.
Zur Story