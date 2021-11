Arbeitslosenquote im Oktober nur noch bei 2,5 Prozent – Kurzarbeit markant rückläufig

28 Bilder, die beweisen, dass Island einfach anders ist als andere Länder – und schöner!

Ich persönlich finde Island eines der schönsten Länder, in welchem ich je war – das kurz zu meiner persönlichen Meinung. Aber wer auch schon mal dort war, wird mich vermutlich verstehen. So viel unberührte Natur in fast allen Formen der Welt vereint auf einem kleinen Stück Erde.

Und wer noch nie dort wart, kriegt hier nun einen kleinen Einblick vom Land und dessen Kultur.

Ohne die Adresse zu wissen, zeichnete ein Tourist eine Karte des gewünschten Ortes (Búðardalur) und der Umgebung auf den …