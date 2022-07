Arbeitslosenquote fällt im Juni auf tiefe 2,0 Prozent

Ist der Krypto-Traum bald vorbei?

Der Crash von Bitcoin & Co. könnte auch das Ende der Hoffnung auf eine neue Geldordnung bedeuten.

Alle leiden derzeit an den Finanzmärkten, aber nirgends ist die Not so gross wie bei der Krypto-Gemeinde. Der Wert von Bitcoin, Ether & Co. ist um rund zwei Drittel eingebrochen, rund zwei Billionen Dollar wurden dabei vernichtet. So weit, so schlecht. Doch was ein echter Krypto-Anhänger ist, der lässt sich davon nicht beeindrucken.