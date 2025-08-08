sonnig22°
Schweizer Konsumenten bleiben zurückhaltend

ZU DEN NEUESTEN ZAHLEN DER SCHWEIZER WIRTSCHAFT STELLEN WIR IHNEN AM MITTWOCH 2. MAERZ 2016 FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG. - Eine Kundin nimmt ein Nahrungsmittel aus dem Regal, aufgenommen in de ...
Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sank der Konsum im Juli 2025, verglichen mit dem Juli 2024. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

08.08.2025, 11:1508.08.2025, 11:15
Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Juli im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres kaum verändert. Gleichzeitig blicken sie wenig optimistisch auf die weitere Wirtschaftsentwicklung.

Im Juli sank der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index zur Konsumentenstimmung im Jahresvergleich um 0,4 Punkte auf minus 32,8 Punkten.

Auch zum Vormonat hat sich die Stimmung wieder minim eingetrübt. Im Juni waren es minus 32,2 Punkte. Im April war die Stimmung vor allem auch aufgrund der Handelsstreitigkeiten mit den USA auf minus 42,4 gefallen, seitdem war es wieder spürbar aufwärts gegangen.

Über den Vorjahreswerten lagen laut der Mitteilung vom Freitag vor allem die Teilindizes «Vergangene finanzielle Lage», «Erwartete finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen». Hingegen notiert der Bereich «Erwartete Wirtschaftsentwicklung» deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich veröffentlicht auf Basis einer Umfrage des Seco. Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (sda/awp)

