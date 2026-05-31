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Twint App wegen technischer Störung nicht erreichbar

[Staged Picture] A person uses the Twint cashless payment system via app on a smartphone at a Twint beacon terminal in an Amavita pharmacy in Berne, Switzerland, on May 2, 2018. (KEYSTONE/Christian Be ...
Mit Twint bezahlen geht gerade nicht.Bild: KEYSTONE

Technische Störung: Twint ist down

Der Online-Bezahldienst Twint ist wegen einer technischen Störung gerade nicht erreichbar.
31.05.2026, 09:2831.05.2026, 09:28

Willst du gerade deinen Freunden gerade das Geld twinten, das sie für Gipfeli, Zopf und Orangensaft zum Brunch vorgeschossen haben?

Geht leider gerade nicht. Der beliebte Schweizer Bezahldienst ist mit einer technischen Störung down.

Bild
Bild: Screenshot Twint

Ruft man die App auf, erscheint bloss eine Fehlermeldung. «Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung», schreibt das Twint-Team.

Twint hat auf eine Anfrage von watson bis jetzt nicht reagiert.

Twint mit Sitz in Zürich ist der grösste Schweizer Mobile-Payment-Anbieter. Anteilseigner an Twint sind die Credit Suisse, die UBS, die Raiffeisen und die Zürcher und Waadtländer Kantonalbank.

Stand März 2026 sind 71 Banken dem Twint-System angeschlossen. Im letzten Jahr verzeichnete Twint 901 Millionen Transaktionen bei mehr als 6 Millionen aktiven Usern.

(her)

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