Bild: KEYSTONE

UBS-Aktien steigen erstmals seit 2008 wieder über 25 Franken

Die Aktien der Grossbank UBS sind im Aufwind. Erstmal seit 15 Jahren werden die Papiere wieder über der Marke von 25 Franken gehandelt. Erst Anfang des Jahres hatte die Grossbank die Marke von 20 Franken nach Langem wieder überschritten.

Seit Jahresanfang haben die UBS-Aktien damit annähernd 50 Prozent an Wert zugelegt. Gegen 13.20 stehen sie 2.3 Prozent im Plus bei 25.20 Franken. Am Freitag um die Mittagszeit überstiegen die Papiere der UBS erstmals seit 2008 wieder die Schwelle von 25 Franken. Der Leitindex SMI steht derweil lediglich 0.4 Prozent höher.

Befeuert werden die Aktien zuletzt durch eine Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan, war im Markt zu hören. Am Freitag hat nun Goldman Sachs sein Kursziel um fast zwei Franken auf 34.50 Franken hochgeschraubt. Auch andere Analysten sehen den Aktienkurs der letzten verbliebenen Schweizer Grossbank im kommenden Jahr in der Nähe von 30 Franken.

Die Papiere der Grossbank profitieren ferner von der allgemein guten Stimmung im Bankensektor. Auch andere Grossbanken wie JPMorgan, Citibank oder auch die Deutsche Bank hatten zuletzt kräftig zugelegt. Zudem ist die Integration der im Sommer übernommenen Konkurrentin Credit Suisse bisher ohne grosse Schlagzeilen verlaufen und damit besser als vielfach befürchtet worden war.

Zu den Höchstständen von 2007 sind die Aktien der UBS aber noch ein grosses Stück entfernt. Vor der Finanzkrise notierten die Papiere der Grossbank nämlich teilweise bei über 70 Franken. Zu Beginn der Coronakrise fielen sie kurzzeitig unter 10 Franken. (sda/awp)