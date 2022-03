Swiss-Re-Chef hat 2021 mit 7,1 Millionen Franken mehr verdient

Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler Bild: KEYSTONE

Christian Mumenthaler, Chef des Rückversicherers Swiss Re, hat im Jahr 2021 mehr verdient. Insgesamt hat Mumenthaler Vergütungen in Höhe von 7.12 Millionen Franken zugesprochen erhalten, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht heisst. 2020 waren es 6.19 Millionen Franken gewesen.

Mehr Geld wurde inklusive Mumenthaler auch an die gesamte Geschäftsleitung ausgeschüttet. Den 14 Mitgliedern, die dem Gremium im Jahr 2021 angehörten, wurden den Angaben zufolge 49.3 Millionen Franken zugesprochen nach zuvor 45.0 Millionen. Im Jahr 2020 zählten 15 Mitglieder zum Kreis der Geschäftsleitung.

Im Verwaltungsrat erhielt der neue Präsident und ehemalige UBS-Chef Sergio Ermotti ein Honorar von 3.80 Millionen Franken, nachdem er im Jahr davor als einfaches Mitglied des Gremiums 2.62 Millionen Franken erhalten hatte. Die Kompensationen für den gesamten dreizehnköpfigen Verwaltungsrat beliefen sich auf 9.94 Millionen nach zuvor 10.0 Millionen Franken für 14 Mitglieder. (aeg/sda/awp)